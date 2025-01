La Roma spinge per tenere Saelemaekers, ma Conceiçao lo rivuole a Milano: lo ritiene perfetto per il suo 4-4-2

Uno degli ultimi affari dello scorso mercato estivo è stato lo scambio di prestiti tra Milan e Roma con Alexis Saelemaekers in giallorosso e Tammy Abraham in rossonero. Se l'attaccante inglese sta avendo qualche alto e basso, il belga ha già conquistato il club romanista che è al lavoro per riscattarlo dal Diavolo.

VARIABILE CONCEICAO - Sono due i giocatori che la Roma è pronta a mettere sul piatto per convincere la società di via Aldo Rossi a cedere a titolo definitivo l'ex Anderlecht: Abraham, che però il Milan non sembra interessato più di tanto a trattenere dopo la fine di questa stagione, e Cristante, visto che il Diavolo è alla ricerca di un centrocampista in questo mercato di gennaio. Da qualche giorno, però, c'è una nuova variabile che potrebbe complicare notevolmente l'affare per la Roma: si tratta di Sergio Conceiçao che rivorrebbe Saelemaekers a Milanello.

PERFETTO PER IL 4-4-2 - Lo riferisce l'edizione romana di Repubblica che spiega che il tecnico portoghese, arrivato in rossonero a fine dicembre al posto dell'esonerato Paulo Fonseca e che qualche giorno fa ha già alzato il suo primo trofeo con il Milan (la Supercoppa Italiana), apprezza molto l'esterno belga e lo reputa perfetto per il suo 4-4-2. Resta da capire anche quale sarà la volontà di Saelemaekers, il quale non ha mai nascosto di trovarsi molto bene a Roma, ma dire no al richiamo del Diavolo potrebbe essere davvero difficile.