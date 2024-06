La voglia di riscatto e l'Albania nel cuore: alla scoperta di Armando Broja, un guerriero dell'area di rigore

Il vero e importante obiettivo dell'attacco rossonero prende il nome e cognome di Joshua Zirkzee, una punta moderna e in grado di spaziare su tutto il fronte offensivo. Per l’olandese il Milan è pronto a versare nelle casse del Bologna il valore della clausola, ma adesso dovrà trattare sulle commissioni da concedere all’agente, filtra ottimismo. Zirkzee potrebbe però non essere l’unico acquisto in attacco per il Diavolo. Infatti I rossoneri studiano nuovamente l'affare Armando Broja. Questo un focus dedicato all'attaccante albanese.

Le origini e la mentalità, contro tutto e tutti

Broja nasce a Slough, in una cittadina ad ovest di Londra da genitori albanesi, infatti le sue origini lo spingeranno nel 2019 a rifiutare l’invito della Nazionale U21 inglese per difendere i colori del paese delle aquile. “C’è stato un momento in cui l’Inghilterra U-21 mi voleva e, sì, ci ho pensato e ho riflettuto su quello che volevo per il mio futuro. Sinceramente non dovevo pensarci a lungo. Sono cresciuto in Inghilterra, ma sono orgoglioso di essere albanese". Le sue parole ai microfoni di The Players Tribune. Calcisticamente nato e cresciuto nel duro e competitivo calcio inglese, tra le giovanili di Tottenham e Chelsea dove firmerà successivamente nel 2020 con i Blues il suo primo contratto da professionista. Una super media, nove gol in nove partite con l’under 18 dei londinesi hanno convinto il club a puntare sul giovane talento, dove nella stagione successiva verrà girato in prestito al Vitesse a fare esperienza: segnerà così 11 reti in 34 presenze, numeri che lo classificarono ai tempi come migliore marcatore U21 d’Europa insieme a Vlahovic ed Halaand. Di nuovo in prestito a farsi le ossa nel Southampton, quando Il 25 agosto del 2021 segnerà una doppietta all’esordio, e qualche giorno dopo, il 5 settembre, troverà anche il primo gol con la maglia della nazionale maggiore albanese, contro l’Ungheria. Con i Saints totalizzerà 9 gol in 38 presenze, mentre con la maglia dell’Albania troverà la via della rete 3 volte nel giorne di qualificazione dei Mondiali in Qatar.

Il grave infortunio e la fine del magic moment

La voglia di riscatto, di diventare un giocatore decisivo e fare felice la propria gente, per ora solo un'illusione. L’11 dicembre del 2022 la rottura del crociato in un’amichevole tra Chelsea ed Aston Villa interrompe tempestivamente il suo importante magic moment. Dopo sole 12 presenze (di cui una contro il Milan in Champions League) ed 1 gol, la stagione di Broja si conclude con un triste e amaro epilogo, racconta così: “È stato uno dei momenti più difficile della mia carriera, ha influito anche sul mio stato mentale. Non è stato facile stare lontano dal calcio. Guardavo le partite e analizzavo me stesso. Lì ho capito quanto amavo questo sport e quanto volevo andare avanti”.

Caratteristiche, skills e il possibile tandem con Zirkzee

Velocità ed esplosione sul lungo, una delle migliori qualità di Broja è sicuramente l’allungo in campo aperto, infatti l'albanese è un attaccante esplosivo, bravo nell'attaccare la profondità. Non possiede la tecnica di Zirkzee, questo lo possiamo dire, ma nelle sue skills ha i centimetri necessari (191) per essere pericoloso nel gioco aereo e di testa. Nonostante l’uno contro uno non sia tra le sue migliori doti, Il classe 2001 si è sempre distinto per cattiveria agonistica, capacità di lottare su ogni pallone, un guerriero dell'area di rigore. Il dubbio della dirigenza milanista può essere incentrato sulla condizione fisica, ma le prestazioni di Broja al prossimo e imminente Europeo sapranno portare più risposte. Una punta fisica e vecchia scuola in grado, forse, di potersi sposare bene con Zirkzee, formando un tandem d’attacco capace di completarsi a vicenda.