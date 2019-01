La volontà di Higuain è ormai palese e non fa rima col Milan. I rossoneri hanno due strade: o sostituirlo o trattenerlo (controvoglia)

"Posso dire tutto quello che voglio, ma decide l'entourage del giocatore e non decido io. Se dipendesse da me, lo inviterei a casa mia, lo chiuderei in una stanza, gli butto da mangiare ogni 2-3 ore e chiudo la porta. Purtroppo non si può fare così". Così Rino Gattuso si è espresso su Gonzalo Higuain, nella conferenza stampa postpartita a Marassi. La situazione, come specificato chiaramente dal tecnico rossonero, è ormai di facile lettura: il Pipita vuole trasferirsi al Chelsea e ritornare da Maurizio Sarri. E lo vuole fare subito, in questo mercato di gennaio.

LA DECISIONE DEL PIPITA - Il malumori dell'argentino possono avere svariate ragioni (come la mancata certezza del riscatto da parte dei rossoneri), ma quello che conta, in questo momento, è la posizione del Milan e quella, da non sottovalutare, della Juventus. Il club rossonero ha preso atto della volontà di Higuain, e da qui derivano le dichiarazioni di Leonardo, ma allo stesso tempo è consapevole che sostituire un giocatore del genere, perdipiù nel mercato invernale, sarebbe quantomeno complicato. Nel caso in cui la dirigenza riuscisse a trovare un'alternativa, l'ex bianconero potrebbe davvero partire, viceversa il Milan farà muro e non lascerà andare Gonzalo, andando contro le richieste del giocatore.

TRA SPERANZA E MOVIMENTI - Mercoledì, a Gedda, Gattuso continuerà a puntare sul Pipita, attaccante che resta fondamentale anche se i suoi desideri sono lontani da quelli del Milan. La speranza, in casa rossonera, è che Higuain possa segnare e magari portare il Diavolo alla vittoria: uno scenario che potrebbe far cambiare idea al classe '87 ed eventualmente rimandare una partenza in estate, o forse mai. E se ciò non succedesse? La pista Morata si è fatta sempre più complicata e, ad oggi, l'unico possibile sostituto del numero 9 gioca già nella nostra Serie A, precisamente a Genova. Parliamo ovviamente di Krzysztof Piątek, sebbene il Genoa non voglia privarsene a gennaio. Qualora il Milan si presentasse con un'offerta sostanziosa, tuttavia, la resistenza del Grifone potrebbe cedere e, di conseguenza, permettere a Gonzalo Higuain di trasferirsi a Londra.