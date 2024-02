Lasciate cucinare a Milanello: il vento che tira ha profumo d'Europa (PODCAST)

Il Milan è tornato a vincere in uno scontro diretto, l'ha fatto senza subire gol e giocando una partita vincente e convincente. I numeri dei rossoneri sono ottimi, i punti sono gli stessi dell'anno dell'ultimo scudetto e solamente altre due volte il Milan ha fatto meglio nella sua storia. Ora il campionato sorride, con la vetta lontana ma il secondo posto a un passo e tanto margine sul quinto posto: la qualificazione per la prossima Champions sembra blindata, così come la vittoria del campionato da parte dell'Inter, ma in entrambi i casi occhio a dare tutto per scontato.

A Milanello si torna anche a respirare profumo d'Europa, con le partite internazionali che tornano a fare capolino il giovedì, e l'ambizione in Europa League deve essere alta. Nel podcast odierno parliamo di questo e molto altro. Buon ascolto!