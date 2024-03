Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: ci sono Kjaer e Florenzi. Fuori Immobile

Il Milan alle 20.45 sarà in campo allo stadio Olimpico contro la Lazio. La sfida apre le danze nella ventisettesima giornata di campionato e la squadra di Pioli vuole tornare a vincere in campionato dopo la sconfitta con il Monza e il pareggio con l'Atalanta. L'obiettivo è anche quello di tenere lì la Juventus che dopo l'ultimo weekend ha riacquisito vantaggio e ora è a +4 punti in classifica. L'ostacolo è la Lazio di Sarri che martedì in Champions League si giocherà il tutto per tutto nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. Queste le formazioni ufficiali per la sfida:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; F. Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri. A disp.: Mandas, Renzetti, Casale, Hysaj, Ruggeri, Kamada, Andrè Anderson, Lazzari, Cataldi, Pedro, Immobile, Isaksen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp.: Sportiello, Mirante, Thiaw, Kalulu, Calabria, Tomori, Jimenez, Terracciano, Musah, Reijnders, Okafor, Chukwueze.