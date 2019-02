Le coccole di Rino e tre mesi per ritrovarsi: passa tutto da 'Çalha'

Pochi dubbi e zero sorprese, anche a Roma mister Gattuso si affiderà ai suoi fedelissimi. Dopo il venerdì di lavoro sotto la neve di Milanello, le scelte del tecnico rossonero iniziano a prendere forma, con il classico vestito tattico del 4-3-3. Nel tridente offensivo, scrive La Gazzetta dello Sport, toccherà ancora ad Hakan Çalhanoglu "nonostante il 2019 sia iniziato come era finito il 2018: poche luci, parecchie ombre" prosegue la Rosea.

Dall'inizio della stagione al mercato invernale, il turco è passato da star a possibile partente. Il Diavolo ci aveva anche pensato, con quell'offerta di 22 milioni che aveva ingolosito Leonardo, ma Ringhio ha detto no con parole precise: "Finché ci sarò io non si muoverà". Dal canto suo, Çalha ha ribadito di essere felice in rossonero e così è stato, nessuna cessione e niente saluti. Il tecnico rossonero l'ha schierato un po' ovunque nella corsia mancina: mezz'ala, esterno o ala, ma i risultati continuano a latitare. Elogiato e più volte difeso, Rino insiste sul tasto della fiducia, ribadendo a tutti il concetto di come Hakan vada coccolato e fatto sentire importante.

Con 2034 minuti in campo, l'ex Leverkusen è il quarto giocatore più usato in rosa, rivela La Gazzetta, ma è fermo a quota zero gol in Serie A e con un unico squillo in Europa League contro il modesto Dudelange. Serve una svolta, ci sono ancora tre mesi per evitare l'addio a fine stagione, e chissà che con i nuovi interpreti (Paquetá e Piatek) Hakan non possa riscoprirsi ai livelli di eccellenza dello scorso anno. "Anche perché a maggio le esigenze di bilancio potrebbero abbattere i veti di Gattuso" conclude il quotidiano.