Le difficoltà iniziali, poi i gol segnati: la stagione di Jovic e i possibili scenari per il suo futuro

vedi letture

Luka Jovic può essere considerato uno dei giocatori più particolari e perchè no, curiosi ed introversi di questo Milan 2023-2024. Il serbo, letale in area di rigore specialmente da subentrato e al fianco di Giroud, è stato sin qui autore di molti gol importanti, momenti decisivi, squalifiche e panchine reiterate: il focus di questa sera è dedicato così al centravanti rossonero classe 1997.

La difficile condizione fisica iniziale, la rinacita e i gol

Sbarcato nel mondo Milan l'ultimo giorno del mercato estivo, Jovic non ha avuto la possibilità di mantenere una condizione fisica stabile, nel corso della lunga estate 2023. Apparso appesantito e fuori forma, ricordiamo tutti i primi mesi del serbo in rossonero, tra allenamenti personalizzati e sporadiche presenze in campo utili a dar inizio al ritmo partita. Con un Olivier Giroud sempre decisivo, autore di 14 gol e 9 assist, non è stato facile per Jovic inserirsi negli schemi di Mister Pioli. La scintilla nasce nella gara di San Siro contro il Frosinone: il Milan vinse 3-0 e l'ex attaccante del Real Madrid fece un assist per Tomori e segnò il suo primo timbro in rossonero nel primo tempo. Da lì, la rinascita, con qualche incidente di percorso come la squalifica rimediata contro il Monza per un "buffetto" a Izzo, e quindi un miglioramento del proprio rendimento, protagonista poi anche di importanti prestazioni in Europa come contro il Borussia Dortmund a San Siro (colpisce un palo) oppure come nella vittoriosa trasferta di Newcastle (il suo ingresso si rivelerà decisivo per la manovra offensiva del Milan nei minuti finali).

I numeri: tanti gol decisivi da subentrato

Il serbo ex Viola continua così la propria caccia alla doppia cifra: infatti, per Jovic al momento sono 8 le reti, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League segnate in stagione sin qui, condite anche da un assist.

Dubbi sul futuro: questi i possibili sviluppi

Come riportato anche dal nostro sito, Jovic vuole convincere il Milan a confermarlo in vista della prossima stagione e quindi rimanere ancora a Milano. La società rossonera ha un’opzione di contratto da sfruttare e che permetterebbe di allungare di anno in anno il legame con l'ex attaccante del Real Madrid, ma tutto dipenderà dai gol e dalle prestazioni del numero 15 serbo, con un occhio di riguardo anche rivolto al futuro di Oliver Giroud, non così sicuro di voler concludere la propria carriera al Milan e con quindi uno slot attaccante che si libererebbe l'anno prossimo. Esiste però anche un altro possibile scenario che potrebbe verificarsi: vale a dire la possibilità di ridiscutere totalmente da zero, un nuovo contratto e quindi con un nuovo ingaggio. Su questa ipotesi vorrebbe puntare l'entourage di Jovic che nei prossimi giorni vedrà i dirigenti del Milan per parlare del futuro dell'attaccante serbo, che resta così ancora totalmente incerto e pieno di dubbi.