Le frecce di Pioli si chiamano Ibrahimovic e Giroud: 845 gol totali in carriera per i due

Erano diversi anni che il Milan non iniziava la nuova stagione con due prime punte di livello assoluto come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Mister Stefano Pioli avrà a disposizione una coppia di attaccanti formidabili, che in carriera ha vinto tanto e segnato altrettanto.

I NUMERI

Ibrahimovic in carriera ha messo a segno 564 gol (di cui 62 con la maglia della Svezia). Di questi gol, 84 li ha segnato con il Milan. L’obiettivo personale quest’anno per Ibra, difficile ma stimolante, è quello di arrivare alla tripla cifra di reti segnate con la maglia rossonera. Ne mancano 16 per arrivare a 100, e qualora lo svedese stesse bene a livello fisico, non è così impossibile da raggiungere. Giroud invece in carriera ha iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori per 281 volte (di cui 46 volte con la maglia della Francia). Il francese è appena arrivato al Milan e cercherà fin da subito di incrementare il suo bottino. In totale Pioli avrà a disposizione due bomber che in totale hanno segnato 845 gol. Poche squadre possono mettersi di avere due giocatori così per il proprio attacco, due giocatori d’esperienza, in grado sia di giocare assieme che di alternarsi. Sarà compito dell’allenatore gestirli al meglio per farli rendere al massimo.