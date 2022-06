Le tre strade per il difensore centrale: Botman, Bremer e...

MilanNews.it

Dopo l'acquisto di Origi - nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche - e quello di Renato Sanches, per il quale mancano ancora gli ultimissimi dettagli prima di svolgere le visite al centro clinico 'La Madonnina', la priorità del Milan ricade tutta sul difensore centrale. Sono molti i nomi osservati dal Milan negli ultimi mesi, ma quello che sembrava aver stregato la dirigenza rossonera sembrava essere stato quello di Sven Botman, classe '00 del Lille. Oltre all'altra richiesta del club francese, sul giocatore ci sono gli occhi di mezza Europa, soprattutto dall'Inghilterra: Manchester United e Tottenham, ma la squadra che sembra voglia affondare il colpo è il Newcastle, mettendo sul tavolo una cifra superiore a quella richiesta dal Lille. Il Milan, ovviamente, non toccherà mai cifre spropositate, nonostante il gradimento per il giocatore sia veramente alto.



Per un Botman che scende, c'è un Bremer che sale

Le quotazioni per il difensore brasiliano aumentano vertiginosamente, ma l'accordo del giocatore con l'Inter e la richiesta del Torino frenano le strategie del Milan. Nonostante Bremer non abbia le stesse caratteristiche di Botman, la dirigenza rossonera ha espresso gradevole piacimento per il centrale del Torino. Il ds dei granata, Davide Vagnati, ha confermato le voci di mercato sul proprio gioiello, ma la valutazione fatta è ritenuta troppo alta dalla società di Via Aldo Rossi. Il Torino potrebbe abbassare le pretese se all'interno della trattativa venisse inserito Tommaso Pobega che, in questa stagione, ha stregato Ivan Juric con la sua straripanza fisica e i suoi polmoni. Ma il Milan ha fatto la sua scelta: Pobega nelle prossime settimane rinnoverà il proprio contratto con i rossoneri e rimarrà alla corte di Pioli, prendendo il posto di Timoue Bakayoko, di cui verrà interrotto il prestito e tornerà al Chelsea in attesa di una nuova sistemazione.

Terza soluzione

Un'altra idea per il difensore centrale - se dovessero saltare le trattative per Botman e Bremer - sarebbe quella di una soluzione alla "Simakan", difensore centrale del Lipsia cercato dai rossoneri nella passata stagione prima dell'arrivo di Tomori in prestito dal Chalsea. Ma qual è un profilo alla "Simakan"? E' quel difensore giovane, con grandi margini di miglioramento, di personalità e che sa accettare l'uno contro uno, il tutto condito da un cartellino non troppo elevato. Una soluzione così, al momento, il Milan non l'ha esclusa, ma un difensore centrale, che sia Botman, Bremer o la "nuova" soluzione deve arrivare, sia per una questione numerica, sia per mantenere il livello dell'asticella sempre alto.