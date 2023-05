Leao: "Infortunio? Torno presto. Mbappè dovrebbe venire al Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao ha parlato per la prima volta dall'infortunio di ieri pomeriggio durante la gara contro la Lazio che oggi si è rivelato essere un'elongazione del muscolo della coscia dopo esami strumentali. Il talento portoghese ha parlato tramite il social network The Residency affrontando alcune tematiche. Inevitabile l'allusione al suo stop fisico, su cui Leao si è espresso così: "Non preoccupatevi per il mio infortunio, tornerò presto!". Poi ha risposto a un altro commento: "Ho fatto cure e dormito tutto il giorno". E ancora: "La mia motivazione è stare in campo ogni giorno e migliorare per raggiungere i miei obiettivi".

Su De Ketelaere: "Charles sarà un importante giocatore per noi nel presente e nel futuro, ha grandi qualità".

Sul Milan: "L'atmosfera al Milan è la migliore che abbia mai avuto".

Una suggestione di mercato: "Mbappè dovrebbe venire al Milan, è già un tifoso rossonero (risata, ndr)".

Quelli con migliori skill? "Io o Dest"

Su Chaka Traorè: "Sarà il futuro del Milan: mi piace davvero tanto"

Gol in semifinale o feat con Future: "Goooool"

Più veloce di Theo: "Non lo so (risata, ndr) ma lui è veloce"

Miglior momento: "Lo Scudetto ovviamente"

L'idolo: "Cristiano Ronaldo"

Sulla carriera musicale: "Uscira il mio album a giugno, credo... (risata, ndr)"

