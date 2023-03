Leao, occhi sulla Champions: domani la notte in cui Rafa dovrà dimostrare il suo valore

Dopo la brutta prestazione di Firenze, il Milan ha una grandissima opportunità domani sera contro il Tottenham: in palio i quarti di finale di Champions League che dalle parti della Milano rossonera mancano da 11 anni. A differenza di Firenze, Pioli ritroverà tra i titolari la migliore delle sue risorse: Rafael Leao . In una grande notte europea, in una notte da Milan, al portoghese si chiederà di far emergere il suo valore.

Rafa Leao sin dal suo arrivo al Milan ha sempre dovuto convivere con grandi pressioni e aspettative che, nei primi due anni in rossonero sembrava non riuscire a sostenere ma che poi ha superato con gli interessi a partire specialmente dalla scorsa stagione. Il portoghese classe '99 è il giocatore più importante della rosa rossonera e lo dimostrano i numeri in campionato: con lui in campo il Milan ha una media punti di 2.2, senza la media scende di un punto. Un'enormità. Chiaramente, con l'innalzamento delle sue prestazioni anche le aspettative intorno a Leao sono cresciute di conseguenza e sono state alimentate anche dalle questioni relative al contratto. Le richieste sono da super star una parte dei tifosi rossoneri si aspetta che Rafa possa essere determinante con gol e assist in ogni partita. Proprio quella rete che gli manca da metà gennaio e che farà di tutto per trovare domani sera in una gara-vetrina in cui avrà l'occasione finalmente di dimostrare a tutti di poterci stare in Champions League.

Sprazzi

I suoi numeri in Champions League, messi insieme tutti con la maglia rossonera del Milan, sono comunque importanti se si considerano le poche partite giocate. Un po' come in tutta la sua giovane carriera, Leao ha dimostrato di saperci stare ma è come se gli mancasse sempre qualcosa per essere considerato un fuoriclasse nel suo ruolo. Il portoghese ha giocato 11 partite nella massima competizione europea, segnando due gol: uno contro l'Atletico Madrid e quest'anno in casa della Dinamo Zagabria. In totale ha messo a referto anche 4 assist in queste partite, tre nel corso di questa stagione. Il rendimento si è dunque elevato e lo dimostra anche il dato sui dribbling: Leao è terzo in questa speciale classifica dietro solo a giocatori del calibro di Vinicius e Dembelè (che peraltro è già eliminato dalla competizione e può essere superato). Domani sera sarà compito di Rafa cavlacare anche le grandi onde delle notti europee.