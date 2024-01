Leao per il riscatto: continuità e fiducia per tornare a trascinare il Milan

vedi letture

In Coppa Italia ha dimostrato di essere ancora lui, in campionato lo si aspetta da tanto, troppo tempo. Stiamo parlando di Rafa Leao, la stella di questo Milan, il cui rendimento nell'ultimo periodo lascia un po' a desiderare, considerato che è dal 23 settembre contro il Verona che non segna in campionato. Pochi i tiri in porta, l'incisività delle sue giocate è determinante, ma la continuità non sembra essere proprio il suo punto forte: analizziamo il periodo di Leao e capiamo come potrà tornare sui suoi livelli.

UP AND DOWN - Una delle caratteristiche positive che è quasi sempre mancata al portoghese è la continuità: il numero 10 rossonero, per le qualità che mostra in campo, dovrebbe fare un passo avanti dal punto di vista del rendimento, cercando di essere determinante ogni settimana, in ogni competizione: ad esempio, le prestazioni nelle ultime due sfide di Coppa Italia sono state positivamente impressionanti, con il super ingresso contro il Cagliari in cui si è andato a prendere con determinazione il gol, e la prestazione contro l'Atalanta, in cui ha reso un po' a intermittenza ma ha segnato un gran gol per il vantaggio rossonero. Non altrettanto buone le prove, nello stesso periodo, fornite in campionato. Ecco, è proprio questo l'aspetto che Rafa può e deve migliorare: rendere le sue giocate più costanti, più incisive, meno intermittenti. Un interruttore sempre acceso.

FIDUCIA - Leao ha un potenziale da fuoriclasse, questo è indubbio. Ma ancora non lo è del tutto, e tutti si aspettano che lo sia: proprio questa aspettativa, per di più con il 10 sulla schiena e lo stipendio più alto della squadra, potrebbe frenare il portoghese nel rendimento. A Rafa serve la fiducia, dell'ambiente e dei tifosi, per trovare gli ultimi dettagli - perché di dettagli si parla - per fare lo step definitivo nella maturazione. Con più fiducia nei suoi mezzi, con il supporto dell'ambiente e dei tifosi, Leao ci ha già dimostrato cosa è in grado di fare. Ricordate Napoli in Champions? Ma è solo un esempio, sperando che in futuro arrivino altre partite memorabili, rigorosamente con il numero 10 del Milan sulla maglia.