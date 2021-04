Leao scalpita, possibile chance col Genoa: Pioli si aspetta un’immediata riconferma

E adesso... Rafael Leao. Contro il Genoa, alla luce della squalifica (certa) che il Giudice Sportivo infliggerà a Ibrahimovic, potrebbe toccare proprio al portoghese, chiamato a ripetersi dopo il gol della sicurezza messo a segno nel recupero del match con il Parma.

RENDIMENTO - 6 gol e 5 assist in 23 partite (18 da titolare): la stagione di Leao non è certo da buttare, considerata anche l’età (21 anni). Tuttavia, come evidenzia Tuttosport, l’analisi del rendimento dell’attaccante lusitano non può fermarsi a questi semplici numeri. Perché Rafa ha deluso troppe volte, dando la sensazione di essere quasi svogliato. Il talento non gli manca, ma il ragazzo, perlomeno fin qui, non è riuscito a sfruttarlo a pieno.

NUOVA CHANCE - Ora, però, il Milan si aspetta la definitiva consacrazione. Anche Ibrahimovic stravede per Leao, che dovrà cambiare marcia, o meglio, svoltare del tutto. Contro il Genoa potrebbe avere una chance importante, sostituendo proprio l’amico Zlatan: mister Pioli si aspetta risposte importanti.