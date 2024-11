Leao, una notte speciale: doppietta con dedica ai figli

Una notte che si ricorderà per molto tempo Rafa Leao. Prima la doppietta sul campo del Cagliari, poi il messaggio via social del portoghese che annuncia di essere diventato papà di due bellissimi bimbi (in realtà nati alcuni giorni fa): Leonardo e Thiago. Prestazione migliore per Rafa ieri non poteva esserci, visto che i due goal sono stati dedicati ai suoi due figli.

Il portoghese torna al goal dopo più di due mesi di digiuno, visto che l’ultima marcatura risaliva alla sfida dell’Olimpico contro la Lazio il 31 agosto (anche all’epoca finì con un pareggio). La doppietta all’Unipol Domus di ieri, fa sì che Leao arrivi a quota 61 con la maglia del Milan, di cui 50 in Serie A.

È la sua sesta doppietta da quando veste rossonero: l’ultima volta che Leao finì due volte sul tabellino dei marcatori fu il 4 giugno 2023, quando il Milan superò a San Siro il Verona nell’ultima gara di Ibrahimovic, quando al termine lo svedese annunciò il ritiro dal calcio giocato.

Finalmente ieri si sono visti sprazzi del vero Leao, ovvero di quel giocatore in grado di spaccare in due le difese avversarie con la sua accelerazione. Fonseca in primis e poi i tifosi rossoneri, sperano che Leao possa essersi definitivamente acceso, perché in questo avvio deludente di stagione è mancato spesso al Milan.

Leao è un giocatore fondamentale nello scacchiere rossonero e servirà il miglior portoghese per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

di Valentino Cesarini