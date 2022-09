Lista Champions e tra i pali: tocca a Tatarusanu rimpiazzare Maignan. E l'anno scorso...

MilanNews.it

Mike Maignan ha subito una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Il portiere francese ha lasciato il ritiro del Francia per far rientro a Milanello e iniziare il programma di terapie per il recupero. Al suo posto, in lista Champions, e tra i pali, verrà inserito Ciprian Tatarusanu. A Milanello non sono particolarmente preoccupati, ma di certo non sono felice di perdere per il secondo anno consecutivo il portiere titolare per un mese.

Nella passata stagione...

Per oltre un mese, nella scorsa stagione,Tatarusanu ha difeso la porta del Milan, rimpiazzando il francese in ben nove partite, senza farlo rimpiangere: decisivo nel derby parando il rigore a Lautaro Martinez, ma protagonista anche contro Torino e Roma e in Champsion League, dove ha trovato la rete inviolata al Wanda Metropolitano nel successo contro l'Atletico Madrid.

Ancora lui

Toccherà ancor a Tatarusanu difendere i pali rossonere per almeno 5-6 partite, tra cui il trittico Chelsea-Juventus-Chelsea, importanti per il proseguo del cammino in Champions della squadra di Pioli e per gli scontri diretti in campionato contro i bianconeri. Magic Mike, invece, potrebbe rientrare tra la gara con l'Hellas Verona e quella con il Monza, ma per ora sono solo ipotesi.