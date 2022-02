LIVE MN - Arriva l'ufficialità: Theo rinnova con il Milan fino al 2026

AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE

AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François Hernández fino al 30 giugno 2026.

Theo è arrivato al Milan nell'estate 2019 e ha mostrato subito le sue qualità sul terreno di gioco, meritandosi l'ammirazione e l'affetto dei tifosi rossoneri in tutto il mondo.

Dopo 108 presenze, 19 gol e 18 assist, Theo Hernández e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino.

-----

È arrivato il giorno del rinnovo di Theo Hernandez! Tra poco, infatti, l'accordo dovrebbe essere reso noto anche con i crismi dell'ufficialità: si tratterà di un prolungamento fino al 2026 con un adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro netti più bonus.

Come testimoniato dalle immagini di MilanNews.it, Theo Hernandez è appena arrivato a Casa Milan dove si svolgerà un'attività particolare per onorare il suo rinnovo di contratto con il club rossonero

-----

Un (altro) rinnovo importante

In ordine di tempo, quello di Theo Hernandez sarà l'ultimo dei rinnovi conclusi fino ad ora in stagione dalla coppia Maldini-Massara; prima del francese, hanno già sottoscritto i rispettivi nuovi accordi Pioli (2023), Kjaer (2024), Calabria (2025), Saelemaekers (2026) e Gabbia (2026); a questi si aggiunge il rinnovo di un anno firmato da Ibrahimovic al termine della scorsa annata.



-----

LA CARRIERA IN ROSSONERO

L'incontro con Maldini a Ibiza

Era il 23 giugno 2019 e le macchine fotografiche di El Chiringuito TV paparazzarono l'incontro tra Theo Hernandez e Paolo Maldini ad Ibiza: "Per convincermi ci ha messo il tempo di un caffè - ha dichiarato il francese a Sportweek nel marzo scorso - mi ha chiamato e mi ha raggiunto a Ibiza, io non ci credevo... è un mito per me, lo è sempre stato. Ed è importante ogni sua parola. Come Marcelo al Real".

Le 'prime' rossonere

Una quindicina di giorni dopo arrivò anche l'ufficialità: Theo Hernandez lascia il Real Madrid e diviene, per 20 milioni di euro, un calciatore del Milan il 6 luglio 2019 sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2024. L'esordio con la maglia rossonera arrivò, poi, il 21 settembre 2019, quando entrò in campo al 72' al posto di Ricardo Rodriguez nel derby vinto 2-0 dall'Inter.

Qualità subito in mostra

Theo ci mise pochissimo a dimostrare a tutti quanto potesse essere devastante in fase offensiva nonostante un ruolo originariamente difensivo. ll 5 ottobre 2019, infatti, in occasione di un Genoa-Milan valido per la settima giornata di Serie A, Theo Hernandez segnò il suo primo gol con la maglia rossonera: il terzino francese, schierato titolare da Marco Giampaolo, siglò al 51esimo la rete del momentaneo 1-1 (2-1 per il Diavolo il risultato finale).

Il primo di una lunga serie

Dopo quella prime rete, Theo Hernandez si è confermato con numeri ottimi: in rossonero, in totale, il terzino ha siglato 19 goal in 108 partite.

Non solo goal

Theo Hernandez non è stato solo determinante in zona goal, ma anche negli assist: nelle 108 gare totali in maglia rossonera, infatti, il terzino francese ha messo a referto 21 assist, compreso l'ultimo - bellissimo - a Giroud in Milan-Lazio di Coppa Italia.

La stima per Pioli

La crescita testimoniata dai numeri ha un artigiano d'eccezione. Si tratta di Stefano Pioli, tecnico che lo stesso Theo ha elogiato in una recente intervista al The Athletic: "Dal primo momento in cui sono arrivato al Milan, Pioli mi ha dato quella sicurezza di cui avevo bisogno per ottenere di più del mio gioco e grazie a questo ho migliorato il mio rendimento. Sono molto felice qui anche per merito suo".

La prima da capitano

A due anni e mezzo esatti dal suo arrivo in rossonero, Theo Hernandez ha indossato per la prima volta la fascia di capitano del Milan il 6 gennaio 2022 in occasione della sfida di San Siro contro la Roma. In quell'occasione, il terzino francese realizzò un piccolo grande sogno svelato a tifosi e appassionati il 18 febbraio 2020; durante un Q&A su Twitter, infatti, il terzino francese parlò della possibilità in futuro di indossare la fascia da capitano del Milan e dell'ambizione di fare la storia con la maglia milanista: "Ve lo immaginate? Sarebbe un sogno". Oggi, dunque, realizzato alla grande!