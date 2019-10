LIVE MN - Assemblea dei soci, Scaroni: "Per lo stadio giornata importante, ma c'è un piano B"

Amici di MilanNews.it benvenuti alla diretta testuale dell’assemblea dei soci 2019 di AC Milan nel corso della quale verrà posto all’attenzione dei partecipanti l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2019. È prevista la presenza in sala dei rappresentanti dell’APA, Associazione dei Piccoli Azionisti, dai quali ci si aspetta una serie di interrogazioni ai rappresentanti del management milanista che sarà al tavolo dell’assemblea.

14.15 - PASSIVO RECORD: L’esercizio di bilancio chiuso il 30 giugno 2019 ha fatto registrare un rosso consolidato da -146 milioni di euro, a fronte di perdite da -155 milioni. È il passivo più ampio nella storia del Milan.

14.25 – NUMERI IN CALO: i numeri fatti registrare dal bilancio sono negativi in varie voci. I ricavi sono scesi del 6,1% passando a 241 milioni rispetto ai 255 del bilancio 2018. Diminuiti, nello specifico, gli introiti da sponsor, con l’addio di Telecom che è costato ben 4 milioni. In più sono lievemente calati quelli da stadio (dovuti all’uscita alla fase a gironi dell’Europa League) mentre sono saliti i ricavi provenienti dai diritti televisivi.

14.57 - Gli azionisti hanno preso posto in sala. Tra poco l'avvio dell'assemblea.

15.25 - Inizio dell'assemblea ormai prossimo.

15.34 - Al via l'assemblea dei soci, presieduta da Paolo Scaroni. Presente anche l'ad, Ivan Gazidis che, con Marco Patuano, rappresentano il Consiglio d'Amministrazione. Presente anche l'interno collegio dei revisori. Presente il 99,966% del capitale sociale.

15.40 - Vengono ricordati i dati del bilancio di AC Milan: -155 milioni di perdite, versamenti in conto capitale e copertura perdite 169 milioni. 123 milioni di patrimonio netto frutto dei 265 milioni versati da Elliott nei conti del Milan.

15.45 - Interviene Filippo La Scala in nome dell’APA che pone i seguenti quesiti:

E’ stata elaborata una strategia per gli investimenti destinati al rafforzamento della rosa dei calciatori?

Ha condiviso con i manager demandati alla gestione sportiva un programma pluriennale, con budget e obiettivi definiti, di cui essi hanno assunto la responsabilità?

Ritiene che la strategia di acquisire giovani calciatori di prospettiva a prezzi ed ingaggi contenuti, con l’aspettativa di generare ingenti plusvalenze attraverso la loro eventuale cessione, sia ancora attuabile?

Ritiene necessario e/o compatibile con la propria strategia incrementare i proventi da”player trading” magari nel corso del corrente esercizio operando anche cessioni importanti?

Sulle sponsorizzazioni:

si può pensare di rinnovare il contratto con Emirates a condizioni almeno equivalenti per il nostro club o sostituirlo con un nuovo sponsor dello stesso peso?

Si è attivata per ricercare “name sponsor” del centro sportivo di Milanello, il retro sponsor e lo sponsor di manica?

Quali sono le iniziative per incrementare i ricavi visto che gli altri sponsor ufficiali, al di fuori di Puma e Emirates, si è attestato sui 425 mila euro?

Posti quesiti anche su proventi commerciali, merchandising, stadio, costi del personale e sul Fair Play Finanziario.

16.12 - Queste le dichiarazioni di Paolo Scaroni sullo stadio: “Abbiamo individuato una serie di posti corporate che potrebbero far aumentare i ricavi. Tutti i club europei principali come Bayern, United, Psg e Real Madrid hanno ricavi superiori ai 100 milioni, mentre Milan e Inter 34. Nell’epoca del FFP, parte del gap è rappresentato da questo aspetto. Essere due club insieme ci dà una forza maggiore. C’è un piano B che vede sempre i due club insieme per realizzare questo stadio”.

Sui prezzi dei biglietti: “Ci saranno prezzi popolari e poi un ventaglio di prezzi che varierà dai settori”.

Sulle sponsorizzazioni: "Sono anche figlie dei risultati sportivi. Abbiamo una serie di trattative in corso".