LIVE MN - Boban: "Siamo responsabili anche noi. Spalletti? La nostra scelta è stata Pioli"

- Finisce così la conferenza.

Manca esperienza a questa squadra?

"Ho detto quello che penso anche oggi. Qualche giocatore di esperienza ci avrebbe fatto comodo, ma siamo convinti che possiamo comunque fare molto meglio".

Cosa pensa delle contestazioni dei tifosi?

"Possono dire quello che vogliono, rispetto il loro pensiero. Spero e speriamo di convincerli a cambiare opinione al più presto".

Ci spiega le parole ai Financial Times?

"Anche se siamo dirigenti dentro rimaniamo calciatori e il nostro obiettivo è vincere. Soprattutto se sei nel Milan. Dobbiamo puntare a migliorare per riportare il Milan dove deve. La società è normale che abbia tempi diversi, mentre noi che siamo qui tutti i giorni possiamo avere tempi alternativi, da sportivi. Ma è una cosa del tutto normale che la proprietà abbia altri parametri, come il Financial Fair Play, da prendere in considerazione".

Avete sondato anche Garcia?

"È normale che ci siano in lista i nomi di tanti giocatori liberi, ma abbiamo puntato diretti su Pioli che è un tecnico che conosce il nostro club e la realtà del calcio italiano".

Qual è il valore della squadra?

"Non siamo la squadra più forte del mondo ma non siamo neanche la squadra che si è vista finora. Con Pioli siamo convinti che si possa vedere un gioco migliore e qualità migliori rispetto a quanto visto fino ad ora".

Avete cercato Spalletti?

"Non parlo di Spalletti, la nostra scelta è stata Pioli".

Cosa pensa del momento del Milan?

"Dispiace, siamo responsabili anche noi. Non bisogna abbattersi, siamo all'inizio, crediamo che possiamo fare cose importanti per il Milan. I tifosi hanno diritto di far sapere il loro pensiero".

Le prime parole di Boban: "Non fa piacere un cambio di allenatore così presto che è una sconfitta per tutti. Crediamo sia stata la decisione giusta per il club, così come era la scelta giusta quella che abbiamo fatto in estate. Do il mio benvenuto a Stefano, non arriva in una situazione semplice, ma insieme possiamo uscire da questo momento".

