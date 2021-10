LIVE MN - Bologna-Milan (2-4): il Milan fa e disfa, ma alla fine i tre punti sono rossoneri

Partita molto ambigua e particolare, con il Milan finisce il primo tempo in vantaggio di due reti e un uomo. Nei primi cinque minuti della ripresa arriva il black out totale: due gol del Bologna in cinque minuti e squadra in bambola. Poi Soriano si fa cacciare per un intervento pericolosissimo su Ballo-Touré e la squadra di Mihajlovic si ritrova addirittura in nove. I rossoneri però faticano a reagire, rischiando addirittura il terzo gol emiliano. Ci pensa infine Bennacer con un gol capolavoro al minuto 83. Il Bologna si sfalda e Ibra la chiude con un destro a giro per il definitivo 2-4. Partita che i rossoneri si sono complicati da soli, ma alla fine sono stati bravi a portare a casa per come si era messa. Tre punti conquistati e testa della classifica raggiunta ancora una volta, in attesa del Napoli.

94' Termina qui il match, Milan batte Bologna 4-2.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' GOOOOOOOLLL GGGGOOOOOOOLL GOOOOOOOL DEL MILAN! ZLATAN IBRAHIMOVIC LA CHIUDE! Bennacer conduce palla a centrocampo, arriva sulla trequarti e serve Ibra: Zlatan dal limite stoppa e segna un gol molto bello piazzando il pallone. 2-4 al Dall'Ara. Ibra diventa il quarto marcatore più anziano della Serie A.

85' Cambio per il Bologna: esce Medel, entra Orsolini.

84' Cambio per il Milan: esce Ballo-Touré, entra Kalulu.

83 GGGGGGGOOOOOOLLLLLL DEL MILAN! CHE GOL HA FATTO ISMAEL BENNACER, DA IMPAZZIRE!!! Cross dal fondo di Baka respinto dalla retroguardia del Bologna, Isma conta i passi e al limite dell'area lascia partire un tiro di collo al volo bellissimo e difficilissimo: nulla da fare per Skorupski e palla all'angolino basso. 2-3 al Dall'Ara.

82' Arnautovic con i crampi perde tempo prima del cambio: esce l'austriaco, al suo posto Santander.

80' Calabria parte come un treno sulla destra ma il suo 1-2 con Saelemaekers non si chiude. Milan che rimane in attacco: Bakayoko prova il tiro da fuori, respinto.

77' Arnautovic entra in area con un 1-2 e tira: Tatarusanu bravo a chiudere lo specchio della porta.

75' Colpo di testa a botta sicura di Giroud che svetta in area, miracolo incredibile di Skorupski che salva sulla linea.

74' Ibra prova la botta da fuori, Svanberg si immola e devia in fallo laterale.

70' Ballo-Touré sfonda sulla sinistra e prova la palla in mezzo: anche in questo caso il cross è troppo morbido e finisce tra le braccia di Skorupski.

69' In contropiede Leao cerca l'imbucata giusta per Ibra, Medel capisce tutto e chiude.

67' Azione prolungata del Milan che termina con il cross di Calabria dalla destra: il traversone del terzino però è di facile lettura per Skorupski.

65' Valeri ammonisce Saelemaekers per una trattenuta leggera, direttore di gara un po' in difficoltà dopo il secondo rosso al Bologna.

64' Leao mette in mezzo per Giroud, il francese tenta la rovesciata ma non trova il pallone: fallo in attacco.

63' Triplo cambio per il Bologna: Dijks,per Hickey, Schouten per Dominguez e Barrow per Binks.

61' Giallo per Calabria che ferma un contropiede avversario.

60' Cambio per il Milan: fuori Krunic, dentro Giroud.

57' Dopo il check al VAR Valeri espelle Soriano: vigoria sproporzionata e incolumità dell'avversario messa a rischio, la decisione del direttore di gara non può che essere il rosso per il giocatore del Bologna. Padroni di casa in 9.

56' Ballo-Touré sfonda a sinistra e crossa in mezzo, facile per Skorupski. Da segnalare un brutto pestone di Soriano sul terzino a palla lontana, il senegalese è soccorso dallo staff tecnico. Valeri va al VAR per un possibile rosso.

51' Pareggio del Bologna con Barrow. Soriano lancia Barrow in profondità, Tatarusanu non esce e l'attaccante segna con facilità a tu per tu col portiere.

49' Gol del Bologna. Calcio d'angolo di Barrow, Bakayoko buca l'intervento sul primo palo, la palla carambola su Ibra e finisce in porta. 1-2 al Dall'Ara.

46' Fischia Valeri, comincia la ripresa. Pallone giocato dal Bologna.

- Doppio cambio per il Milan all'intervallo: fuori Castillejo e Tonali, dentro Saelemaekers e Bakayoko.

Fine primo tempo al Dall'Ara, rossoneri in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Leao e Calabria. Su un campo difficile la squadra di Mister Pioli è stata attenta ed ordinata, sfruttando al meglio quanto concesso dagli avversari. Il primo gol è frutto anche di una deviazione di Medel, mentre il secondo di Calabria è una botta impressionante del terzino da dentro l'area. In mezzo alle due reti l'espulsione, da regolamento giusta, di Soumaoro per DOGSO. Piccola tegola a fine prima tempo: problema muscolare per Castillejo, entrerà Saelemaekers.

46' Fischia Valeri, fine primo tempo.

45' Ammonito Tonali dopo un contrasto con Arnautovic.

45' Un minuto di recupero. Problema muscolare per Castillejo che chiede in campo.

44' Bella iniziativa di Ballo-Touré sulla sinistra che supera in velocità De Silvestri: il cross del senegalese è però di facile lettura per Skorupski.

41' Bella azione del Milan tra Castillejo, Leao e Calabria, con il portoghese che serve il terzino di prima in area: Davide controlla e tira, ma la conclusione è sbilenca.

39' Possesso palla prolungato del Milan, in vantaggio di due gol e di un uomo.

34' GGGGOOOLLLLLLL DEL MILAN!! DAVIDE CALABRIA RADDOPPIA CON UN MISSILE!!! Cross dalla sinistra di Ballo-Touré, Skorupski smanaccia: la palla arriva a Castillejo che tira di destro, respinto. Arriva Calabria dal limite dell'area che con un tiro fortissimo spacca la porta!! 0-2 al Dall'Ara.

33' Tatarusanu anticipa ampiamente Arnautovic in uscita e blocca il pallone, l'attaccante del Bologna si lascia andare ad una parotesta tanto plateale quanto ingiustificata: ammonito.

31' Ci prova ancora il Bologna con i cross: il colpo di testa di Arnautovic però è totalmente fuori bersaglio.

28' Svanberg si libera di Bennacer a centrocampo e parte in contropiede: passaggio pericoloso per Hickey, il terzino controlla male e tira ancora peggio da buona posizione.

26' Castillejo scodella per Ballo-Touré in area, il senegalese rimette in mezzo di testa: prima Leao e poi Ibra non riescono a trovare la conclusione vincente.

24' Calabria trova Ibra in area, lo svedese di testa fa sponda a Krunic che non aggancia. Tutto fermo comunque per la posizione di fuorigioco si Zlatan

22' Su punizione Ibra prova la botta, palla respinta dalla barriera. Occasione che poteva essere sfruttata meglio.

20' Rosso per Soumaoro che ferma Krunic lanciato a rete al limite dell'area. Bologna in 10. Per arbitro e VAR si tratta di DOGSO.

15' GGGOOOLLLLLL DEL MILAN!!! ANCORA RAFA LEAO!! Ballo-Touré recupera un'ottima palla a centrocampo, serve Ibra che lancia bene Leao in profondità. Il portoghese entra in area e tira forte da posizione defilata: deviazione di Medel e Skorupski battuto! 0-1 al Dall'Ara.

14' Castillejo vede il taglio di Leao e lo serve con un bel lancio. Il portoghese salta Skorupski che era uscito fuori area ma poi non riesce a trovare la conclusione vincente da posizione defilata.

13' Rischio! Calcio d'angolo per il Bologna, Tatarusanu buca l'uscita e Arnautovic a porta vuota sbaglia. Occasionissima per i padroni di casa.

9' Calcio di punizione per il Milan dalla trequarti: il cross di Tonali però non trova nessuno in area di rigore.

6' Il Bologna attacca e pressa alto, il Milan fatica ad uscire. Ci prova Hickey da lontano, Tatarusanu blocca in due tempi.

3' Cross di Hickey dalla trequarti, Tomori allontana di destra. La palla capita a Soriano che prova il tiro: murato. Bologna che si affaccia in avanti per la prima volta.

2' Leao prova ad imbucare per Ballo-Touré sulla sinistra, il senegalese non si intende con Rafa: rimessa dal fondo per il Bologna.

1' Il Milan parte subito all'attacco. Azione avvolgente che da destra si sposta a sinistra: palla a Leao che prova ad andare sul fondo per il cross, il portoghese inciampa. Nulla di fatto.

1' Un occhio al cronometro e poi il fischio d'inizio del signor Valeri, si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia rossoblu per i padroni di casa, divisa bianca da trasferta per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo Stadio Dall'Ara. Qui il Milan affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic in un match valido per la nona giornata di Serie A. I rossoneri arrivano dalla dispendiosa trasferta di Porto e la lista degli indisponibili è extra large: sono ben nove i calciatori out per la sfida di questa sera. Mister Pioli non ha mai cercato né concesso alibi e sarà lo stesso per la partita contro un Bologna in forma ed agguerrito. Zlatan Ibrahimovic torna in campo dal primo minuto dopo 167 giorni, la squadra ritrova il suo campione. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo come sempre tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow, Arnautovic. A disp.: Bardi, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Kingsley, Binks, Santander, Van Hooijdonk, Corbo, Dijks, Vignato. All. Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Jungdal, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Saelemaekers, Maldini, Giroud. All.: Pioli.