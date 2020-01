LIVE MN - Brescia-Milan (0-0) - Joronen salva su Ibrahimovic

22' Punizione dalla trequarti per il Milan: traversone in area di Calhanoglu, colpo di testa di Kjaer e pallone facile per Joronen.

21' Cartellino giallo per Sabelli.

19' Milan a un passo dal gol. Cross dalla destra, colpo di testa di Ibrahimovic e grande parata di Joronen, che toglie il pallone dall'incrocio.

17' Il Milan ci prova con Bennacer: sinistro da fuori e pallone sull'esterno della rete. Bel tiro dell'algerino.

16' Corner per il Brescia: cross in mezzo, rimpallo e pallone docile tra i guantoni di Donnarumma.

13' Ottima giocata di Leao. Il portoghese sfonda in area dalla sinistra e mette in mezzo per Ibrahimovic, che sbaglia il controllo.

10' Buon Brescia in questo avvio. Milan un po' contratto.

7' Punizione dalla destra per il Brescia: pallone in area ma irraggiungibile per tutti. Rimessa con le mani per il Milan.

5' Il Milan prova a prendere in mano le redini del match.

2' Partita subito accesa. Ammonizione per Kjaer.

2' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Brescia.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Valeri: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Grande entusiasmo al Rigamonti. Classica maglia azzurra per il Brescia, completo nero per il Milan.

Brescia-Milan apre la 21esima giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Rigamonti". I rossoneri di Pioli sfidano a domicilio le "rondinelle" di Corini in una gara fondamentale per la classifica di entrambe le squadre. In palio, infatti, ci sono punti importanti in chiave Europa e salvezza. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

BRESCIA: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayé. A disp.: Alfonso, Andreacci, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Mangraviti, Magnani, Skrabb, Viviani, Martella, Dessena. All.: Eugenio Corini.

MILAN: Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic. A disp.: A.Donnarumma, Begovic; Gabbia, Musacchio, Rodriguez; Bonaventura, Krunic; Piatek, Suso. All.: Stefano Pioli.