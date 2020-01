LIVE MN - Brescia-Milan (0-1) - Rebic-gol, tre punti pesantissimi. Ma che fatica!

Il Milan soffre le pene dell’inferno, ma alla fine sbanca il “Rigamonti”. È il grande momento di Ante Rebic, che entra dalla panchina e risolve la partita. Un gol da tre punti, come quello realizzato al 93esimo all’Udinese. Una vittoria pesantissima per i rossoneri di Pioli, la terza nelle ultime tre gare di Serie A (non era mai successo in questa stagione). Il Brescia avrebbe meritato molto di più, ma un Donnarumma ispiratissimo - come sempre, del resto - ha tenuto in piedi la baracca a inizio ripresa. Fino al gol di Rebic, tanto prezioso quanto letale. Pioli può essere soddisfatto per il risultato, ma il livello delle prestazioni deve crescere.

93' Fischio finale: il Milan vince 1-0.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

89' Subito un cartellino giallo per Skrabb.

88' Sostituzione per il Brescia: Corini manda in campo Skrabb.

87' Angolo per il Milan: pallone dentro, Joronen respinge con i pugni.

86' Milan a un passo dal gol! Fuga solitaria di Theo Hernandez, conclusione con il mancino e pallone che sbatte sulla traversa.

85' Calcio d'angolo per il Brescia: pallone in area, libera la difesa del Milan.

84' Punizione dal limite per il Brescia: tiro di Tonali e deviazione della barriera rossonera.

82' Il Milan trova il gol con Castillejo, ma Valeri giustamente annulla per una precedente posizione di fuorigioco di Ibrahimovic.

78' Cambio per il Milan: Donnarumma prende il posto di Ayé.

77' Sostituzione per il Milan: fuori Calhanoglu, dentro Krunic.

76' Corner per il Brescia: pallone in area e fallo in attacco. Punizione per il Milan.

75' Altra grande occasione per il Brescia. Ndoj calcia a botta sicura ma colpisce male: Donnarumma si rifugia in angolo.

74' Rebic prende palla ed entra in area, ma poi sbaglia il dribbling decisivo.

71' GOL GOL GOOOLLL!!! REBIC!!! Il croato risolve una mischia nell'area del Brescia: controllo, tiro e pallone in rete.

70' Calcio d'angolo per il Brescia: pallone dentro, tocco in mischia di Chancellor e pallone che sfila sul fondo.

69' Cambio per il Brescia: Ndoj in campo al posto di Dessena.

68' Il Milan prova ad alleggerire la pressione dopo aver sofferto tantissimo.

64' Finalmente il Milan si fa vedere in attacco. Bel tiro di Calhanoglu e pallone che esce di un soffio.

62' Ammonizione per Bennacer.

60' Angolo per il Brescia: pallone dentro, libera la difesa del Milan.

60' Ancora Brescia, sempre con Torregrossa: sinistro all'incrocio e parata super di Donnarumma.

59' Brescia padrone del campo. Torregrossa si presenta al tiro ma calcia debolmente tra i guantoni di Donnarumma.

58' Cambio per il Milan: fuori Leao, dentro Rebic.

57' Calcio d'angolo per il Brescia: traversone in mezzo e pallone sul fondo. Milan in grande difficoltà.

56' Il Brescia trova il gol con Torregrossa, ma l'arbitro annulla per una netta posizione di fuorigioco.

55' Altra palla-gol per il Brescia. Bisoli si presenta a tu per tu con Donnarumma e calcia a botta sicura, ma Gigio riesce e parare. Che occasione!

53' Calcio d'angolo per il Milan: cross dentro, girata di Romagnoli e pallone in curva.

51' Brescia a un passo dal gol. Sforbiciata di Torregrossa e pallone che sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

49' Il Brescia è entrato bene in questa ripresa. Il Milan continua a commettere errori.

45' Tutto è pronto. Fischio fi Valeri: si riparte! Possesso Brescia.

- Squadre in campo nella ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Brescia meglio sul piano del palleggio, ma le occasioni migliori sono del Milan. Clamorosa quella che si divora Ibrahimovic nel finale di tempo: lo svedese, praticamente da zero metri, spara incredibilmente a lato sprecando malamente un assist al bacio di Theo Hernandez. I rossoneri faticano a imporre il loro gioco. Molto più intraprendenti e continui i padroni di casa, spesso pericolosi in area avversaria. Si preannuncia una ripresa sofferta. Servirà un Milan diverso.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' Cartellino giallo per Conti.

40' Cosa ha sbagliato Ibrahimovic! Lo svedese, ben servito da Theo Hernandez, calcia a lato praticamente da zero metri. Che occasione!

38' Il Brescia fa la partita in questa fase del match.

36' Ammonizione per Theo Hernandez.

35' Ancora Brescia. Traversone dalla destra di Sabelli, colpo di testa sul primo palo di Ayé e parata di Donnarumma. Milan in difficoltà.

34' Calcio d'angolo per il Brescia: cross in mezzo, colpo di testa di Torregrossa e pallone fuori di un soffio. Padroni di casa a un passo dal gol.

33' Milan chiuso all'angolo. In questa fase di gioco i rossoneri non riescono a uscire dalla loro area di rigore.

31' Che rischio per il Milan! Un cross dalla sinistra mette in difficoltà la difesa rossonera, che si salva in qualche modo.

27' Match in equilibrio. Il Milan non riesce a imporre il suo gioco.

22' Punizione dalla trequarti per il Milan: traversone in area di Calhanoglu, colpo di testa di Kjaer e pallone facile per Joronen.

21' Cartellino giallo per Sabelli.

19' Milan a un passo dal gol. Cross dalla destra, colpo di testa di Ibrahimovic e grande parata di Joronen, che toglie il pallone dall'incrocio.

17' Il Milan ci prova con Bennacer: sinistro da fuori e pallone sull'esterno della rete. Bel tiro dell'algerino.

16' Corner per il Brescia: cross in mezzo, rimpallo e pallone docile tra i guantoni di Donnarumma.

13' Ottima giocata di Leao. Il portoghese sfonda in area dalla sinistra e mette in mezzo per Ibrahimovic, che sbaglia il controllo.

10' Buon Brescia in questo avvio. Milan un po' contratto.

7' Punizione dalla destra per il Brescia: pallone in area ma irraggiungibile per tutti. Rimessa con le mani per il Milan.

5' Il Milan prova a prendere in mano le redini del match.

2' Partita subito accesa. Ammonizione per Kjaer.

2' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Brescia.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Valeri: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Grande entusiasmo al Rigamonti. Classica maglia azzurra per il Brescia, completo nero per il Milan.

Brescia-Milan apre la 21esima giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Rigamonti". I rossoneri di Pioli sfidano a domicilio le "rondinelle" di Corini in una gara fondamentale per la classifica di entrambe le squadre. In palio, infatti, ci sono punti importanti in chiave Europa e salvezza. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

BRESCIA: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayé. A disp.: Alfonso, Andreacci, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Mangraviti, Magnani, Skrabb, Viviani, Martella, Dessena. All.: Eugenio Corini.

MILAN: Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic. A disp.: A.Donnarumma, Begovic; Gabbia, Musacchio, Rodriguez; Bonaventura, Krunic; Piatek, Suso. All.: Stefano Pioli.