LIVE MN - Cagliari-Milan (0-2) - Donnarumma salva su Simeone, poi Ibra sfiora il tris

70' Angolo per il Cagliari: pallone dentro, Ibrahimovic allontana di testa.

69' Cambio per il Milan: fuori Duncan, dentro Oliva.

68' Incredibile Abisso! Ammonisce Saelemaekers al primo intervento, tra l'altro non cattivo.

66' Sostituzione per il Milan: Saelemaekers prende il posto di Hauge.

64' Dall'altra parte. Hauge mette Ibrahimovic davanti a Cragno: tiro di Zlatan e bella risposta del portiere del Cagliari.

63' Cagliari a un passo dal gol. Joao Pedro serve in area Simeone, che si presenta a tu per tu con Donnarumma ma non riesce a superarlo.

57' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Kessié direttamente in porta, Cragno si salva in qualche modo.

56' Cambio per il Cagliari: Pereiro lascia il posto a Sottil.

52' GOOOOLLLL!!! IBRAHIMOVIC!!! Lancio lungo di Calabria per Zlatan, che controlla, entra in area e la piazza col mancino. Abisso assegna la rete grazie al VAR.

51' Il Cagliari prova a pressare alto per ostacolare l'uscita del Milan.

48' Lancio lungo per Castillejo, che può lanciarsi viene steso in modo evidente da Lykogiannis: Abisso incredibilmente non vede.

45' Tutto è pronto. Fischio di Abisso: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per il Milan: problema fisico per Kjaer, al suo posto entra Kalulu.

Milan in vantaggio al termine della prima frazione di gara. Decide, per il momento, il gol su rigore di Ibrahimovic (fallo netto sullo stesso attaccante svedese). I rossoneri rischiano poco e sfiorano il raddoppio al 36esimo con Calabria, che colpisce l'ennesimo palo della stagione milanista. Match ancora aperto alla "Sardegna Arena".

45' Fine primo tempo.

44' Marin stende Tonali, ma Abisso usa due pesi e due misure e non ammonisce il giocatore del Cagliari.

39' Ammonizione inventata per Romagnoli: era diffidato, salterà l'Atalanta.

38' Cagliari pericoloso con Joao Pedro, che calcia dal cuore dell'area rossonera ma non colpisce bene: pallone sul fondo.

36' Milan a un passo dal gol. Tiro a botta sicura di Calabria e pallone che si stampa sul palo a Cragno ormai battuto.

35' Angolo per il Cagliari: cross in mezzo, colpo di testa di Ceppitelli e pallone alto sopra la traversa.

34' Calcio d'angolo per il Cagliari: pallone dentro per Nainggolan, che calcia ma sul corpo di Kessié.

32' Cross dalla destra di Castillejo e sponda interessante di Ibrahimovic, ma nessun compagno riesce a deviare sotto-porta.

30' Il Milan difende con ordine per poi ripartire sfruttando gli spazi che il Cagliari concede.

26' Corner per il Milan: cross in mezzo, il Cagliari se la cava in qualche modo.

25' Calabria ci prova dalla lunga distanza: destro secco, Cragno si distende e devia in angolo.

22' Il Cagliari prova a sfruttare gli errori in disimpegno del Milan.

18' Match in equilibrio in questa fase.

14' Cagliari in attacco. Cross dalla sinistra e colpo di testa di Simeone, che anticipa tutti ma non trova la porta.

13' Il Cagliari prova a reagire dopo il gol subito.

10' Errore in uscita del Milan. Ne approfitta Marin, che mette in mezzo per Joao Pedro: tiro al volo e pallone sul fondo.

7' GOL GOL GOOOLLL!!! IBRAAA!!! Pallone da una parte e Cragno dall'altra: 1-0 per i rossoneri.

5' Ibrahimovic entra in area e viene steso: calcio di rigore netto.

4' Il Cagliari ci prova con Simeone, ma il suo colpo di testa su assist dalla destra finisce sul fondo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Abisso: si comincia! Primo pallone del match per il Cagliari.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Completo bianco per il Milan, classica maglia rossoblù per il Cagliari.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla "Sardegna Arena". I rossoneri di Pioli affrontano in trasferta il Cagliari nel match che chiude la 18esima giornata del campionato di Serie A. Sarà una sfida complicata e tutta da vivere, sfida che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Duncan; Joao Pedro, Pereiro; Simeone. A disp.: Aresti, Tripaldelli, Caligara, Tramoni, Oliva, Ceppitelli, Cerri, Pavoletti, Vicario, Sottil, Boccia, Delpupo. All.: Eusebio Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Hauge; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Conti, Kalulu, Musacchio, Di Gesù, Meité, Michelis, Saelemaekers, Colombo, Maldini, Roback. All.: Stefano Pioli.