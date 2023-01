LIVE MN - Calabria: "Ho parlato alla squadra. Il mio obiettivo è alzare questo trofeo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Riyad dove a breve il capitano del Milan Davide Calabria parlerà in conferenza stampa alla vigilia della gara di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Grazie alla nostra diretta testuale potrete seguire in diretta tutte le dichiarazioni del numero due rossonero. Restate con noi!

Hai parlato con i compagni dopo la partita di Lecce? Come hai sentito il gruppo?

"Abbiamo parlato ma rimaniamo positivi come prima. Non li ho visti né abbattuti né tristi, ci sono mancati i risultati nelle ultime partite ma non per questo abbiamo pensieri negativi. Dobbiamo continuare a giocare per come stiamo facendo, poi i risultati verranno da sé".

In una situazione come questa chi sono i compagni che parlano di più?

"Parlano quelli con più esperienza. La squadra si assume le proprie responsabilità dal primo all'ultimo giocatore. Se vogliamo diventare una grandissima squadra tutti devono sentirsi parte integrante di questo progetto. Quello che ci siamo detti è giusto che rimanga negli spogliatoi. Dobbiamo giocare una finale domani e dobbiamo mettere tutto per vincere questa partita".

Che sfida sarà con Dimarco?

"Con Dimarco sarà una bella sfida. Siamo cresciuti insieme nella Nazionale, ci conosciamo da parecchio tempo. Mi fa piacere che stia facendo bene. Sarà una grande sfida. Sono al Milan da una vita e mi auguro di poter finire la mia carriera qui ma non ci sto pensando ora".

Come ti spieghi gli errori della difesa?

"Penso che sia assurdo essere sazi per uno Scudetto. Per quanto possiamo aver giocato bene e vinto meritatamente, vogliamo vincere ancora avendo visto ciò che si prova. Una grande squadra deve avere fame e voglia di lavorare. Noi ce l'abbiamo. La stagione è lunga, c'è un calo fisico che è normale. Vogliamo vincere la partita di domani, ci aspettiamo questo. Il nostro focus è questo. Abbiamo sbagliato delle letture che paghi a questi livelli. Abbiamo studiato queste situazioni e non dobbiamo più sbagliare in campo".

Immagini di alzare un trofeo da capitano?



"Me lo immagino, è un mio obiettivo alzare questa coppa. Prima però dobbiamo dare tutto quello che abbiamo in campo. Il mio sogno è vincere più trofei possibili".

Sarà una partita particolare per te?

"Ovviamente anche questo fa parte di un percorso di alti e bassi, giocarmi una finale da capitano è una grande cosa. Giocarla è un conto, vincerla è un altro. Abbiamo fatto un ottimo lavoro per essere qui, vincendo uno Scudetto meritatamente. Adesso c'è questa coppa che sarebbe altrettanto importante. Non mi piace fare paragoni con altri capitani del passato, voglio scrivere la mia storia e questa Coppa sarebbe importantissima per tutti".