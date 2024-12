live mn Campobasso-Milan Futuro (1-1): finale di sofferenza per i rossoneri

84' - Campobasso sempre più pericoloso, Raveyre in uscita bassa evita il peggio.

82' - Cambio Campobasso: esce Baldassin, entra Serra.

81' - Cambio Campobasso: esce Di Nardo, entra Spalluto

80' - Occasione Campobasso! Riccardo Forte prova la botta dalla distanza, Raveyre salva in corner.

79' - Quarto cambio per il Milan: fuori Turco, dentro Longo.

78' - Roberto Forte pericoloso: prende palla spalle alla porta, si gira e tira col pallone che finisce fuori di poco.

77' - Milan che ha perso smalto in questa fase della partita. Dalla traversa di Traoré ha faticato a rendersi pericoloso

74' - Jimenez pericoloso con un traversone basso dalla destra sventato da un difensore avversario.

71' - Il Campobasso aumenta la pressione.

68' - Riecco il Milan con Sandri dalla distanza, palla fuori di poco.

67' - Intervento falloso di Baldassin su Fall: ammonito il molisano.

67' - Campobasso che da qualche minuto ha preso il controllo della partita.

65' - Triplo cambio per il Milan: entrano Malaspina, Bozzolan e Fall, escono Stalmach, Zukic e Sia.

64' - Campobasso che prova a rendersi pericoloso con il nuovo entrato Riccardo Forte.

61' - Fase interlocutoria della partita

58' - Il Campobasso sostituisce l'ammonito D'Angelo per Prezioso. Esce Morelli ed entra Riccardo Forte.

56' - Si è esaurita la spinta del Campobasso, l'inerzia è tornata dalla parte del Milan Futuro.

55' - ALTRA OCCASIONE PER IL MILAN!! Stalmach serve Jimenez sulla destra, lo spagnolo rientra e con un tiro a giro manda fuori di pochissimo.

53' - OCCASIONE PER IL MILAN!!! Cross di Bartesaghi dalla sinistra, esce il portiere ma la palla finisce a Chaka Traoré. L'ivoriano calcia di prima intenzione ma prende la traversa

51' - Prime battute di marca campobassana, che sta provando a dare una svolta alla sua partita.

49' - Milan che non ha cambiato uomini, dando continuità all'undici che ha ben figurato nei primi 45'.

47' - Campobasso che è partito con ben altro piglio. Già conquistato un corner.

46' - Il primo cambio è del Campobasso, avvenuto nell'intervallo: fuori l'ammonito Mancini, dentro Celesia.

21.04 - Si riparte!

20.49 - Un buon primo tempo del Milan Futuro, capace di reagire al gol subito dopo 7 minuti di gioco. Un gol che in altre circostanze avrebbe tagliato le gambe ai giovani rossoneri che invece quasi immediatamente hanno provato a raddrizzare la situazione. Il solito Jimenez tra i migliori, ma nota di merito in questi 45' va a Chaka Traoré, che sta mandando particolarmente in difficoltà gli avversari. Proprio l'ivoriano ha servito l'assist per Stalmach, in gol alla sua seconda presenza con il Milan Futuro. Le solite ingenuità difensive hanno rischiato di portare il Campobasso in vantaggio a pochi secondi dalla fine del primo tempo, ma Di Nardo, autore del primo gol, ha mandato il pallone fuori da posizione ravvicinata.

20.47 - Finisce il primo tempo: Campobasso - Milan Futuro 1-1

46'+1 - Campobass vicinissimo al 2-1 con Di Nardo che sfrutta un errore in fase di impostazione rossonera. Il numero 9 molisano manda fuori di poco.

45' - Concesso un minuto di recupero.

42' - Milan Futuro che allo stato attuale aggancerebbe in classifica il Sestri Levante e sarebbe a -4 dalla zona salvezza.

39' - Jimenez costringe i difensori avversari al fallo..

37' - Il tecnico del Milan Futuro è stato allontanato dall'arbitro Ursini di Pescara dopo essersi lamentato del mancato giallo al giocatore del Campobasso per fallo su Traoré.

36' - Espulso Bonera per proteste!

35' - Chaka Traoré migliore in campo fin qui, si conquista un altro fallo. Graziato il difensore del Campobasso.

34' - Più Milan che Campobasso nel primo terzo di gara.

32' - Primo gol da calciatore professionista per Dariusz Stalmach. Il polacco è alla sua seconda presenza col Milan Futuro

31' - Pareggio meritato per il Milan Futuro: cross rasoterra dalla sinistra di Chaka Traoré che attraversa l'area di rigore e trova Stalmach più lesto di tutti a mandare in rete.

31' - PAREGGIO DEL MILAN FUTURO!!!! DARIUSZ STALMACH!!!

30' - OCCASIONE MILAN! Cross per Bartesaghi per Turco che si avventa sul pallone, ma manda fuori.

26' - Chaka Traoré fin qui tra i migliori in campo, contenuto a fatica dai difensori molisani.

24' - Campobasso che torna a farsi vivo su punizione, mal sfruttata.

23' - Fallo di Zukic, cartellino giallo per il mlanista.

21' - Un buon Milan che cerca di reagire dopo il gol subito: Chaka Traoré è protagonista di una bella azione personale e suggerimento per Jimenez che si chiude con un nulla di fatto.

19' - Ci prova anche Sandri con un'azione personale ma il tiro dalla distanza è debole e sbilenco.

17' - Milan che sta prendendo coraggio in questi minuti.

16' - Bella iniziativa di Jimenez dalla destra, lo spagnolo affonda e prova la conclusione e ottiene un corner.

12' - Tiro-cross di Stalmach direttamente su punizione, il portiere devia in corner. Dall'angolo l'azione si conclude con un nulla di fatto.

11' - Animi già tesi sul rettangolo di gioco.

10' - Secondo ammonito della partita, sempre del Campobasso: giallo per D'Angelo per gioco falloso.

7' - Raveyre esce dall'area per scongiurare un'azione del Campobasso ma il suo rinvio finisce sui piedi dell'esterno molisano che crossa dalla sinistra, Minotti non ci arriva e Di Nardo liberissimo in area scarica in rete.

7' - Campobasso in gol. Segna Di Nardo.

5' - Milan che si fa vivo in attacco, ci prova Sia dalla distanza mandando la palla fuori.

3' - Primo ammonito della partita, è il molisano Mancini che è entrato furo su Bartesaghi.

2' - Campobasso che mette pressione ai rossoneri,

20.01 - Si parte!

Amici di MilanNews.it, benvenuti all'Avicor Stadium Selvapiana. Tra pochi minuti prenderà il via il recupero della 15ª giornata di Serie C, girone B tra Campobasso e Milan Futuro. Rossoneri in una situazione critica, reduci da un ko per 3-0 sul campo della Ternana e un penultimo posto solitario che fa paura, con la zona salvezza che dista cinque punti. Campobasso che è nono in classifica ma reduce da due sconfitte consecutive. Di seguito le formazioni ufficiali:

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Guadagno; Mondonico, Benassai, Mancini; Morelli, Pellittieri, D'Angelo, Pierno; Baldassin; Di Nardo, Di Stefano. A disp.: F. Forte, Haveri, Celesia, R. Forte, Spalluto, Lombari, Barbato, Calabrese, Prezioso, Serra. All. Braglia

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Raveyre; Coubis, Zukic, Minotti; Jimenez, Sandri, Stalmach, Bartesaghi; Traorè, Sia; Turco. A disp.: Nava, Pittarella, Bozzolan, Malaspina, Longo, Dutu, D'Alessio, Fall, Magni, Omoregbe, Vos. All. Bonera

ARBITRO: Ursini di Pescara

ASSISTENTI: Massari e Ciannarella di Napoli

IV UFFICIALE: Di Mario di Ciampino.