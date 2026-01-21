live mn Cardinale a Milanello: ha incontrato Furlani, Tare, Ibra, Allegri e la squadra

vedi letture

11.52 - Per Redbird sono giorni cruciali per il rifinanziamento del debito con Elliott. L'ingresso di Comvest dovrebbe arrivare entro il mese di marzo. Il nuovo creditore fornirà una scadenza più lunga e tassi d'interesse più agevoli.

11.45 - Gerry Cardinale è presente oggi a Milanello dove ha avuto degli incontri con l'ad rossonero Giorgio Furlani, il tecnico Massimiliano Allegri, il ds Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic per parlare dell'andamento della società e della stagione. E' stata anche l'occasione per il numero uno di RedBird, che non si vedeva a Milano da diversi tempo, per vedere la squadra rossonera.

11.00 - Gerry Cardinale è tornato in Italia e in queste ore si trova nel Centro Sportivo di Milanello dove ha incontrato l'ad rossonero Giorgio Furlani, il tecnico Massimiliano Allegri, il ds Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic per parlare dell'andamento della società e della squadra milanista. Il numero uno di RedBird è a Milano in questi giorni nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda e ha voluto far sentire la sua vicinanza costante al club e al management, con cui il rapporto è continuo e strutturato. Questa visita si inserisce in un contesto di stabilità, continuità e unità, con pieno allineamento tra proprietà e management.

Amici e amiche di Milannews.it, oggi vi racconteremo la giornata di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, che è in Italia e questa mattina si è presentato a Milanello per incontrare i dirigenti del Diavolo, Max Allegri e la squadra.