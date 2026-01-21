PHOTOGALLERY MN - Cardinale a Milanello: le immagini con Furlani, Tare, Allegri, Ibra, Pulisic e Modric

Dopo 513 giorni dall'ultima volta, Gerry Cardinale è tornato questo mattina a Milanello dove ha incontrato l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare, Zlatan Ibrahimovic, Massimiliano Allegri e tutta la squadra rossonera. Come mostrano le foto qui sotto, il numero uno di RedBird si è intrattenuto in particolare con il suo connazionale Christian Pulisic e con Luka Modric.