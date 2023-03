LIVE MN - Cardinale a Milano per lo stadio, gli incontri con Sala e Fontana: il racconto della giornata

Fonte: dagli inviati, Vitiello e Gioia

Giornata di incontri per Gerry Cardinale in quel di Milano. Dopo il meeting a Palazzo Marino con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'ad rossonero Giorgio Furlani, avvenuto alle 18 e durato mezz’ora, dove si è parlato della questione nuovo stadio nell'area de La Maura, il numero uno di RedBird ha incontrato il Presidente della Lombardia Attilio Fontana. Meeting che sta andando in scena al palazzo della Regione assieme a Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Giorgio Furlani.

La situazione

Incontri preliminari quelli del proprietario del Milan, che ha annunciato al Sindaco di Milano e al presidente della Regione le intenzioni del club rossonero di costruire il nuovo stadio nell'area de La Maura, dove, come riportato da Repubblica, Gerry Cardinale ha già fatto un sopralluogo, alla vigilia di Milan-Tottenham.



Il programma odierno

