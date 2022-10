LIVE MN - Chelsea-Milan (3-0). Fine partita: prestazione pessima del Milan. Testa alla Juve e al ritorno

FINE PARTITA | CHELSEA-MILAN 3-0 (22' Fofana, 55' Aubameyan, 67' James)

90' | Due minuti di recupero.

90' | Dopo 15 minuti di gestione totale da parte di entrambe le squadre, Origi prova a dare una minima scossa aprendo per Dest e riprendendo in mezzo il suo cross: palla alta sopra la traversa.

74' | Nel Chelsea dentro Havertz per Mount.

71' | Triplo cambio nel Milan: escono Leao, Giroud e Bennacer per Brahim Diaz, Origi e Pobega.

70' | Ammonito Thiago Silva dopo aver subito un tunnel da Leao.

65' | Tanti cambi: nel Milan entrano Rebic e Gabbia per De Ketelaere e Krunic, con il Milan che passa alla difesa a 3. Nel Chelsea, invece, entrano Jorginho e Gallagher per Aubameyang e Kovacic.

63' | GOL DEL CHELSEA! Il Milan è totalmente in balia del Chelsea a livello mentale, fisico e tecnico. Dopo un'altra palla persa, Ballo-Touré dorme sull'imbucata di Sterling per James che spara in rete un destro clamoroso.

55' | GOL DEL CHELSEA! Milan imballato in difesa: né Dest né Tatarusanu né, soprattutto, Tomori, intervengono su due cross lenti del Chelsea, il quale raddoppia con Aubameyang.

46' | Inizia la ripresa con il Milan che attaccherà da destra verso sinistra, toccando il primo pallone. Si ricomincia senza cambi.

INIZIO SECONDO TEMPO | CHELSEA-MILAN 1-0 (22' Fofana)

-----

FINE PRIMO TEMPO | CHELSEA-MILAN 1-0 (22' Fofana)

Dopo un'inizio di personalità del Milan, il Chelsea si rende molto pericoloso con tre calci piazzati consecutivi, sull'ultimo dei quali è Fofana a risolvere un mischione spedendo la palla in rete. Da quel momento in poi, i Blues hanno alzato il livello fisico del match, mettendo in difficoltà i rossoneri che non creano alcun pericolo... fino all'ultima azione della frazione con gli incredibili errori sotto porta di De Ketelaere e Krunic. Serve più cattiveria e capacità di aprire il gioco.

49' | Che occasione per il Milan! Azione fantastica di Leao sulla sinistra che ne salta due e la mette in mezzo per De Ketelaere, il quale, con il destro da posizione invitantissima, tira debolmente trovando un grandissimo intervento di Kepa; sulla ribattuta, Krunic ha la possibilità di segnare a porta completamente vuota ma spara alto, complice anche una deviazione.

46' | Intervento strepitoso di Kalulu! Sterling, lanciato solo verso la porta, viene recuperato sul più bello dal francese, che evita un'azione pericolosissima.

45' | Quattro minuti di recupero.

42' | Ammonito Tomori per proteste.

39' | Primo giallo nel Chelsea per Kovacic, reo di un fallo su Giroud

37' | Non ce la Fofana: dopo il contrasto con Leao ha accusato un problema al ginocchio ed è costretto ad uscire. Al suo posto entra Trevor Chalobah, seguito in estate anche dal Milan.

33' | Gol annullato al Chelsea! Mount segna dopo un bellissimo triangolo con Aubameyang, ma ci sono due posizioni di offside: quella del gabonese ad inizio azione e quella del numero 19 nel momento dell'ultimo passaggio.

22' | GOL DEL CHELSEA! Il Milan soffre sui calci piazzati per tre volte consecutive e, dopo due ottimi interventi di Tatarusanu, è Fofana a segnare dopo un mischione arruffato in area di rigore. Da rivedere la difesa rossonera su ben tre calci piazzati di fila subiti contro, con tre giocatori del Chelsea (tre volte il solissimo Thiago Silva, tra l'altro) che hanno colpito indisturbati.

21' | Occasione per il Chelsea! Calcio di punizione dalla destra di Mount per il solissimo Thiago Silva, che incorna di testa trovando, però, un Tatarusanu attento a smanacciare in corner.

20' | Primi 20 minuti di personalità del Milan. Non si registrano occasioni da gol, ma il ritmo è alto e sono i rossoneri che, per ora, gestiscono pallone e velocità; è chiaro che bisogna fare attenzione a evitare al minimo i rischi di una pressione molto alta e aggressiva e di un gioco col pallone tra i piedi che, in caso di errore, può spalancare le porte al contropiede Blues.

15' | Giallo per Ballo-Touré per intervento in ritardo su James. È il secondo fra i rossoneri dopo Krunic.

9' | Grande azione di Leao sulla sinistra che salta Fofana ed entra in area, ma il difensore francese riesce in un prodigioso e fortunato recupero, evitando anche il calcio di rigore.

8' | Nonostante Makkelie abbia scelto di non ammonire Koulibaly nei suoi primi 3 falli, il primo giallo arriva al primo fallo di Krunic, per scivolata su Krunic su Loftus Cheek.

4' | Verticalizzazione improvvisa del Chelsea per Aubameyang che scappa in mezzo ai due centrali rossoneri, servendo Mount sulla sinistra: conclusione a giro sul secondo palo mandata in corner da un efficace intervento di Tatarusanu.

3' | Tre falli di Koulibaly, anche abbastanza duri, nei primi 3 minuti di gioco, ma Makkelie sceglie la via del richiamo verbale.

1' | Inizia il match! Primo pallone per i Blues, che attaccheranno da destra verso sinistra rispetto alla classica visuale dei teleschermi.

-----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovačić, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang.

A disp.: Bettinelli, Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Zakaria; Broja, Havertz, Pulisic, Ziyech. All.: Potter.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Krunić, De Ketelaere, Leão; Giroud.

A disp.: Jungdal, Mirante; Coubis, Gabbia; Díaz, Gala, Pobega; Origi, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Makkelie (NED)

-----

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

Dopo il pareggio all'esordio in casa del Salisburgo e la vittoria a San Siro contro la Dinamo Zagabria, il Milan è impegnato questa sera a Stamford Bridge nel primo dei due sconti contro il Chelsea di Graham Potter, fermo ad un solo punto in classifica: calcio d'inizio alle ore 21:00. Segui con il live testuale di MilanNews.it la diretta integrale del match: buona partita!