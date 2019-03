LIVE MN - Chievo-Milan (1-2): Biglia-Piatek, per una notte a +4 dall'Inter

90'+6' FINE SECONDO TEMPO: CHIEVO-MILAN 1-2

90'+5' Favoloso Lucas Biglia che sradica il pallone a Giaccherini, poi si butta in avanti e fa ammonire Hetemaj. Respira aria fresca il Milan.

90'+4' Lancio lungo di Sorrentino, tutti i giocatori del Chievo nella metà campo rossonera.

90+2' Piatek ruba palla a Bani e solissimo in area viene murata. Dal rimpallo, Çalhanoglu scarica un missile verso la porta: Depaoli salva il gol con Sorrentino battuto.

90' Saranno cinque i minuti di recupero

90' Su traversone di Çalhanoglu, Romagnoli prova un colpo di tacco sensazionale: palla fuori per pochi centimetri. Il capitano ad un passo da una rete leggendaria.

89' Si sgancia Calabria e si butta in avanti: subisce fallo nella trequarti offensiva, può respirare il Milan.

88' Ultima sostituzione anche per il Chievo: Pucciarelli rileva Bani, padroni di casa super offensivi in questo finale.

86' Da corner, ci pensano Çalhanoglu e poi Laxalt a sventare l'offensiva clivense.

85' Ennesimo angolo per il Chievo, questa volta l'ultimo tocco e di Borini su giocata di Djordjevic.

84' Terzo ed ultimo cambio per Gigi Riccio: Borini entra per Suso.

83' Sempre offensivo il Chievo: Hetemaj si butta in avanti e prova il tutto e per tutto, bravissimo Romagnoli a tamponare e far rimbalzare la palla sulla gamba del finlandese. Rimessa dal fondo.

81' Da pallone in seguito al corner, Leris calcia subito dai 25 metri: sfera sulle tribune del Bentegodi.

80' Chievo tutto in avanti, ancora una volta, calcio d'angolo conquistato.

77' Doppio cambio per il Chievo: fuori Dioussé e Meggiorini per Kiyine e Djordjevic.

75' Azione fenomenale del Milan! Kessié con una palla geniale lancia Çalhanoglu verso 50 metri a campo libero: il turco serve Suso che libera lo stesso Kessié in rimorchio dal cuore dell'area, l'ivoriano calcia fuori.

73' Due punizioni consecutive conquistate dai rossoneri sulla trequarti avversarie, il Diavolo sta cercando di alzare il baricentro.

71' Ammonito Sorrentino per rabbiose proteste verso l'assistente, reo secondo il portiere di aver alzato la bandierina troppo tardi.

71' Suso mette in porta Castillejo: arriva a tu per tu con Sorrentino ma si alza la bandierina, offside.

68' Su pennellata di Çalhanoglu per Suso, l'esterno spagnolo temporeggia e vede l'arrivo di Piatek in area: girata al volo del polacco, fenomenale in chiusura Bani.

66' Continua a spingere il Chievo con un possesso palla verticale ed insistito.

64' Seconda sostituzione in casa rossonera: Calabria entra per Conti.

63' Stepinski si invola da solo verso Donnarumma: bravo Conti a rimontare, passare davanti e subire il fallo.

61' Rabbiosa la reazione del Chievo che si lancia tutto in avanti, subito alla ricerca del gol del pari.

60' Ammonito Giaccherini per proteste reiterate dopo l'assegnazione del gol milanista.

59' Dopo oltre tre minuti di controllo VAR, l'arbitro convalida il vantaggio rossonero.

56' GOL DEL MILAN! PIATEK! Dopo una serie di rimpalli all'interno dell'area, Castillejo serve di testa Piatek che davanti a Sorrentino non sbaglia: sentenza polacca.

55' Momento spezzettato dell'incontro: tanti palloni persi e stop di gara interminabili, non si gioca.

54' Primo cambio nel Milan: esce uno spento Paquetá, spazio a Çalhanoglu.

52' Ammonito Conti: perde una palla banale e poi stende Dioussé. Prova assolutamente grigia per l'ex Atalanta.

50' Dagli sviluppi del corner, Stepinski vola di testa ed obbliga Donnarumma al consueto 'paratone': sulla ribattuta, Meggiorini calcia al volo ma salva Laxalt.

49' Ci prova Leris dai 25 metri: conclusione deviata, angolo per il Chievo.

47' Parte deciso il Diavolo! Buona triangolazione Castillejo-Piatek in velocità: polacco steso al limite dell'area, per l'arbitro si continua a giocare.

45' Inizia il secondo tempo! Primo pallone giocato dal Milan.

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: CHIEVO-MILAN 1-1

45' Ci sarà un minuto di recupero.

41' Gol del Chievo! Pareggiano i padroni di casa con Hetemaj! Su cross innocuo dalla destra, Hetemaj salta più di Conti e colpisce di testa: il pallone si spegne in rete, incredibile dormita e subito pari.

40' Calcia Leris dallo spigolo dell'area: controlla Donnarumma, sfera che si spegne sul fondo.

39' Paquetá prova l'invenzione profonda per Castillejo: vigili Bani e Sorrentino sul pallone.

35' Qualche parola di troppo fra Gattuso e Meggiorini: espulso il tecnico rossonero!

31' GOL DEL MILAN! LUCAS RODRIGO BIGLIA! Il regista argentino disegna, dalla trequarti, una punizione perfetta che si spegne all'incrocio. Sorrentino immobile, vantaggio rossonero.

29' Interminabile giropalla del Diavolo, che prosegue da oltre 5 minuti ininterrotti, alla ricerca di un varco buono per attaccare.

24' Incredibile occasione per il Milan! Su pallone sanguinoso perso da Bani, Castillejo si invola liberissimo verso la porta affiancato da Piatek. Due contro uno, lo spagnolo prova a servire il polacco ma colpisce clamorosamente la gamba dell'unico difensore presente. Gol divorato!

21' Vivissimo Castillejo in questi minuti: ubriacato Depaoli e botta dal limite, conclusione debole ed imprecisa. Rimessa dal fondo.

19' Su trasformazione di Suso, il pallone spiove per la testa di Romagnoli: colpisce bene il capitano, bravissimo Sorrentino in presa.

18' Paquetá in verticale per Castillejo: lo spagnolo stoppa e manda al bar Dioussé con una ruleta da applausi. Atterrato fallosamente, punizione in zona pericolosa.

14' Grande chance per il Milan! Su imbeccata di Suso, Kessié brucia sui primi metri Andreolli e scaraventa un destro violento verso la porta: sfiora il palo.

11' Sempre rossoneri offensivi: Castillejo spezza il raddoppio e libera Suso, il numero 8 calcia subito ma non inquadra la porta. Conclusione rugbistica, altissima sopra i pali.

9' Ancora Milan in avanti! Suso ondeggia, doppia finta e cross per Castillejo: l'ex Villarreal cerca la sponda volante per Piatek, attento Sorrentino a leggere prima ed uscire.

7' Dagli sviluppi del corner, Kessié ci prova di prima da fuori: nessun problema per Sorrentino.

6' Risponde subito il Diavolo! Castillejo in profondità per Kessié: sprint dell'ivoriano e subito primo angolo conquistato.

5' Primo squillo di Meggiorini: calcia al volo dai 20 metri, sfera in tribuna.

2' Partenza soft del match, con i rossoneri che provano a studiare l'avversario ed il Chievo che pressa e cerca di tenere alta la linea.

1' Inizia Chievo-Milan! Primo pallone gestito dai padroni di casa.

- Squadre in campo. Clivensi in completo bianco con dettagli blu, Milan in classico kit rossonero.

Amici di MilanNews.it, benvenuti e buona sera! I saluti vi giungono dallo Stadio Bentegodi dove, tra pochi minuti, il Milan scenderà in campo contro il Chievo Verona. Un match cruciale per la corsa alla prossima Champions League, con i rossoneri a caccia di punti europei per staccare ulteriormente Inter (1 solo punto di vantaggio) e Roma (4 punti). Non perdetevi nulla, nemmeno una singola azione del match: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Andreolli; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorni.

A disposizione: Bragantini, Caprile, Frey, Cesar, Rossettini, Jaroszynski, Piazon, Kiyine, Burruchaga, Pucciarelli, Grubac, Vignato, Djordjevic.

Allenatore: Domenico Di Carlo

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo.

A disposizione: Donnarumma A., Reina, Abate, Calabria, Caldara, Strinic, Bakayoko, Bertolacci, Montolivo, Calhanoglu, Borini, Cutrone.

Allenatore: Gennaro Gattuso