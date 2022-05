LIVE MN - Coppa Italia Femminile, Juventus-Milan (5-3): bianconere che arrivano in finale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

92' - Finisce 5-3 la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Rossonere che cedono il passo alle bianconere che arrivano in finale dove se la vedranno con la Roma.

88' - Due cambi per il Milan: Longo per Piemonte, Agard per Thrige.

87' - Juventus che conclude con Arcangeli, fermata dalla parata di Babb. Sulla respinta del portiere rossonero arriva la quinta rete di Boattin.

81' - Juventus che trasforma il calcio di rigore con Caruso e completa la rimonta. 4-3 per le bianconere.

79' - Calcio di rigore per la Juventus: Caruso serve in prodondità per Bonfantini, che scatta ma viene atterrata in area da Tucceri Cimini che viene espulsa.

78' - Pareggio della Juventus: Bonansea riceve il pallone dal limite dopo un'azione insistita delle bianconere, calciando dal limite e insaccando la terza rete alle spalle di Babb.

77' - Terzo cambio per il Milan: Zamanian prende il posto di Rosucci.

75' - Gioco fermo al momento, problemi per Babb che poi riesce ad alzarsi.

72' - Secondo giallo per il Milan: ammonita Thomas

68' - Accorcia le distanze la Juventus, che sfrutta un calcio di punizione con Boattin, brava a trovare in area Caruso. La giocatrice della Juventus riesce a servire Staskova, che insacca il 2-3 alle spalle di Babb trovando la doppietta.

67' - Cambi per la Juventus: Bonansea e Hyyryen prendono rispettivamente i posti di Nielden e Lundorf

64' - Juventus che sfrutta un calcio di punizione e ci prova con Bonfantini, murata in corner dalla difesa rossonera.

63' - Prima ammonizione della partita: giallo per Tucceri Cimini

57' - TERZO GOL DEL MILAN! Bergamaschi riceve corto da Piemonte, provando una conclusione che viene respinta da Aprile. Sul tap-in, però, la numero sette rossonera è reattiva trovando la terza rete delle rossonere.

55' - Juventus che trova subito il pareggio con Caruso, la cui rete però viene annullata per posizione irregolare. Si resta sull'1-2. Sull'azione successiva Bonfantini calcia da posizione defilata, trovando un'attenta Babb davanti a sé.

51' - Accorcia le distanze la Juventus. Caruso riceve in area e conclude verso Babb, la cui respinta favorisce Staskova che da due passi non sbaglia. Cambia ancora il parziale, è 1-2 fra Juventus e Milan

49' - RADDOPPIO DEL MILAN! Bergamaschi scatta sul filo del fuorigioco nonostante la pressione avversaria, lasciando partire un mancino in area che non dà scampo ad Aprile. 0-2 per le rossonere!

46' - Inizia la ripresa!

45' - Finisce il primo tempo! Nessun minuto di recupero concesso dall'arbitro, Milan avanti grazie alla rete di Thomas.

44' - Tucceri Cimini prova a mettere in mezzo un cross dalla sinistra, sulla cui traiettoria è però attenta Aprile che riesce a fermare l'azione.

40' - Progressione interessante di Thomas, che prova a sfondare dalla corsia di destra ma viene intercettata. Sulla respinta arriva anche Adami che però non riesce a concludere a rete.

32' - Punizione sfruttata dalla Juventus con Boattin, che da posizione defilata calcia direttamente in porta trovando la risposta sicura di Babb.

30' - Prova a rispondere la Juventus con Nilden, il cui tiro da distanza ravvicinata finisce alto sopra la traversa.

20' - Sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra il Milan arriva alla conclusione dal limite con Adami, che però calcia centrale e non crea problemi ad Aprile.

19' - Milan che si propone in avanti con Piemonte, che controlla sul lato corto di destra e conclude trovando però la risposta in chiusura di Boattin.

14' - Bianconere che prova ad avanzare con Staskova, fermata dentro l'area di rigore dall'ottimo intervento di Arnadottir

12' - Ci prova la Juventus con Staskova, si impone Babb

9' - VANTAGGIO DEL MILAN! Rossonere che ripartono in contropiede e che si portano in vantaggio con un bel pallonetto di Thomas, scattata sul filo del fuorigioco e brava ad insaccare alle spalle di Aprile. 0-1!

5' - Primo tiro per il Milan, che ci prova dalla distanza con Bergamaschi. Il destro della giocatrice rossonera però termine a lato rispetto alla porta bianconera.

1' - Partite! Iniziata Juventus-Milan

Juventus: Aprile, Nilden, Lundorf, Boattin, Sembrant, Lenzini, Rosucci, Grosso, Caruso, Staskova, Bonfantini. All.: Montemurro. A disp.: Forcinella, Hyyryen, Gama, Panzeri, Cernoia, Zamanian, Arcangeli, Beccari.

Milan Femminile: (3-4-3): Babb; Arnadottir, Agard, Fusetti; Guagni, Adami, Boureille, Tucceri Cimini; Thomas, Piemonte, Bergamaschi. All.: Ganz. A disp.: Babb, Cazzioli, Andersen, Kirschstein, Selimhodzic, Stapelfeldt, Longò, Miotto, Cortesi.

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Juventus-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia Femminile. Rossonere che oggi sono chiamate all'impresa per accedere alla finale con la Roma, dato che all'andata le bianconere si sono imposte per 6-1.