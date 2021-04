LIVE MN - Coppa Italia Femminile, Milan-Inter (4-2) - Le rossonere volano in finale

Novantatre minuti pieni di emozioni al centro sportivo Vismara, ma a passare il turno sono le rossonere di mister Ganz, che ribaltano il risultato dell'andata e vincono 4-2 contro l'Inter. A segno Vero Boquete - doppietta per lei - che ha realizzato la sua prima rete in maglia rossonera, e Natasha Dowie, doppietta anche per lei.

93' E' FINITA! Il Milan è in finale!!

91' Gol dell'Inter. Rigore in movimento per Moller, che prende in controtempo Korenciova.

90' Tre minuti di recupero.

89' Azione personale di Giacinti, alla caccia del gol, ma Gilardi chiude lo specchio all'attaccante rossonera.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Cross di Bergamaschi dal fondo e Dowie di testa realizza la rete del 4-1.

79' GOOOOOOOOOOL! GOOOOOL! Cross di Tucceri dalla sinistra per Dowie, che butta il pallone in porta e realizzando la rete del 3-1!

73' Bellissima azione del Milan: triangolazione tra Bergamaschi e Dowie, con la prima che riesce ad andare al cross per Giacinti. L'attaccante rossonera, però, non riesce ad impattare bene la palla.

66' Simonetti ci prova direttamente dalla punizione guadagnata da Marinelli: palla alta.

65' Bergamaschi si perde Marinelli al limite dell'area ed è obbligata a fermarla con un fallo: cartellino giallo per l'esterna rossonera.

64' Conclusione dalla distanza di Rincon: palla che termina lontanissima dallo specchio della porta.

61' Gol dell'Inter. Si addormenta Agard, Marinelli l'anticipa e realizza la rete del 2-1.

58' Cambio nell'Inter: fuori Mauro, dentro Tarenzi.

55' Inizio blando delle rossonero, che rimangono comunque in possesso del pallone.

45' Inizia il secondo tempo.

Quarantacinque minuti a senso unico, con le rossonere in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Vero Boquete, al primo gol con la maglia rossonera. Ottima prestazione dei rossoneri, che in un tempo hanno già ribaltato il risultato dell'andata (2-1 Inter). Sarà importnate ore mantenere il risultato e chiudere definitivamente la qualificazione in finale di Coppa Italia.

46' Fine primo tempo.

45' Agard e Korenciova rischiano il pasticcio finale.

36' Giacinti in girata realizza la rete del 3-0, ma la posizione iniziale era irregolare e l'arbitro annulla la rete.

32' Occasione Milan! Il rinvio di Gilardi finisce addosso a Valentina Giacinti, ma Brustia riesce a spazzare via il pallone in tempo.

28' Si gioca a solo una porta. Bartonova regala il pallone a Boquete e lascia partite il destro: palla troppo centrale per impensierire Gilardi.

24' Milan vicinissimo al terzo gol! Giacinti, lanciata in porta, prova il tiro e la palla sfiora l'incrocio.

22' Ci prova Simonetti: Korenciova smanaccia in corner.

21' Ci prova anche Tucceri, ma Gilardi para.

20' Tiro dalla distanza di Boquete: palla alta sopra la traversa.

- Arrivato Ivan Gazidis al centro sportivo Vismara per sostenere le ragazze di Maurizio Ganz.

14' GOOOOOOOL! ANCORA LEI! Grandissimo assist di Dowie di testa, che serve Boquete tutta sola davanti a Gilardi e realizza la rete del 2-0!

8' GOOOOOOOOL! Rossoonere subito in vantaggio! Hasegawa serve Boquete al limite dell'area, dribbling ubriacante su tre nerazzurre e tiro a incrociare che si insacca in rete. Primo gol della numero 87 con la maglia del Milan!

6' Hasegawa ci prova da fuori con il destro, ma la conclusione termina alta sopra la traversa.

4' Traversone tagliato di Hasegawa, Dowie prova ad arrivarci ma di pochissimo manca il pallone. Rossonere subito in attacco.

1' Pronti...via! Parte la semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di Milan-Inter femminile, match di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Le rossonere all'andata hanno perso 2-1, ma passavano un momento di difficoltà. Ora le ragazzi di mister Ganz sono una squadra sicura dei propri mezzi, e quest'oggi hanno solo un risultato disponibile: la vittoria. Sarà sicuramente una partita avvincente, d'altronde il Derby è una partita a sè. Rimanete con noi per vivere ogni minuto di questo match! Buona partita!

Formazioni ufficiali:

MILAN: Korenciova; Fusetti, Agard, Vitale; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie. A disp.: Piazza; Spinelli, Morleo, Kulis, Mauri, Salvatori Rinaldi, Tamborini, Rizza, Rask. All.: Maurizio Ganz.

INTER: Gilardi; Bartonova, Debever, Alborghetti, Brustia; Catelli, Simonetti, Rincón; Marinelli, Møller, Mauro. A disp.: Aprile, Marchitelli, Baresi, Auvinen, Pavan, Gallazzi, Tarenzi, Passeri, Vergani. All.: Attilio Sorbi.