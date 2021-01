LIVE MN - Coppa Italia, Inter-Milan (2-1) - Rossoneri eliminati

L'Inter batte 2-1 il Milan e accede alle semifinali della Coppa Italia. Dopo il vantaggio di Ibrahimovic nel primo tempo, la squadra nerazzurra ribalta il match nella ripresa grazie ai gol di Lukaku su rigore ed Eriksen su punizione. Pesa, sulla prestazione dei rossoneri, l'espulsione di Ibrahimovic: giocare in dieci contro un avversario forte come l'Inter è stato complicatissimo. Il Milan può ora concentrarsi sul campionato.

100' Fischio finale: l'Inter vince 2-1 e passa il turno.

99' Ammonizione per Hakimi.

97' GOL DELL'INTER! Eriksen segna su calcio di punizione: 2-1 per i nerazzurri.

92' Cambio per l'Inter: Young prende il posto di KOlarov.

91' L'Inter ci riprova con Lukaku, che si gira e calcia con il sinistro: pallone che finisce a lato.

90' Ci saranno 10 minuti di recupero.

90' Miracolo di Tatarusanu su Lukaku, che aveva calciato a botta sicura da pochi passi. Parata super!

89' Grande occasione per l'Inter con Lautaro Martinez, che si presenta a tu per tu con Tatarusanu e calcia: il portiere rossonero è bravo a opporsi.

88' Sostituzione per l'Inter: esce Brozovic, in campo Eriksen.

87' Ancora Inter, stavolta con Vidal: mancino dal limite e pallone che finisce sul fondo.

86' Corner per l'Inter: cross in area, colpo di testa di Lukaku e pallone bloccato facilmente da Tatarusanu.

85' Doppio cambio per il Milan: Krunic e Castillejo prendono il posto di Leao e Saelemaekers.

83' L'Inter attacca in massa. Hakimi ci prova con il destro, ma la sua conclusione è troppo debole e centrale per impensierire Tatarusanu.

81' Calcio d'angolo per l'Inter: cross in mezzo, Lukaku sbraccia su Tatarusanu e alla fine Chiffi fischia giustamente fallo.

80' Valeri non ce la fa: sarà il quarto uomo Chiffi a proseguire il match.

74' Gioco fermo: infortunio per l'arbitro Valeri.

73' Angolo per l'Inter: cross in area, rimpallo favorevole e pallone tra i guantoni di Tatarusanu.

71' GOL DELL'INTER! Lukaku non sbaglia dal dischetto: 1-1 a San Siro.

70' Calcio di rigore per l'Inter: fallo di Leao su Barella.

67' Sostituzione per l'Inter: fuori Perisic, dentro Lautaro Martinez.

66' Inter pericolosa con Perisic, che colpisce di testa a pochi passi da Tatarusanu ma la spara alta.

65' Punizione dal limite per l'Inter: conclusione di Kolarov e pallone che sbatte sul muro rossonero.

60' Pioli corre ai ripari: Rebic prende il posto di Brahim Diaz.

58' Secondo giallo per Ibrahimovic: espulso lo svedese.

56' Ancora Inter. Cross dalla destra e colpo di testa di Vidal, che arriva dietro, anticipa tutti ma non inquadra la porta.

55' Corner per l'Inter: tocco corto, poi l'azione sfuma.

52' Ammonizione per Brozovic.

51' Nuovo calcio d'angolo per l'Inter: traversone dentro, Meite è ben appostato e spazza via.

50' Altro corner per l'Inter: pallone in area, Ibrahimovic allontana di testa.

49' Angolo per l'Inter: cross in mezzo, tentativo di Sanchez e altra ottima risposta di Tatarusanu.

48' Punizione da ottima posizione per l'Inter: sinistro di Kolarov e parata di Tatarusanu, che alza il pallone sopra la traversa.

45' Tutto è pronto. Fischio di Valeri: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per l'Inter: Hakimi prende il posto di Darmian.

Milan in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo. Decide, per il momento, il gol di Ibrahimovic alla mezzora. Bella partita a San Siro, con occasioni da entrambe le parti. Match sostanzialmente equilibrato e corretto, fino al 45esimo, quando Lukaku e Ibra vengono a contatto. Scintille e nervi tesi: Valeri ammonisce entrambi ma fatica a placare gli animi.

47' Fine primo tempo.

46' Bel tiro al volo di Brozovic e pallone che finisce fuori alla sinistra di Tatarusanu.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

44' Ammonizione per Lukaku e Ibrahimovic, che continuano a beccarsi.

41' Calcio d'angolo per l'Inter: traversone in area e uscita sicura di Tatarusanu, che fa suo il pallone.

40' Con rabbia l'Inter prova a chiudere all'angolo il Milan.

37' Che occasione per l'Inter! Cross dalla sinistra, colpo di testa a botta sicura di Sanchez e salvataggio sulla linea di Theo Hernandez.

35' L'Inter prova a riorganizzare le idee dopo il gol subito.

31' GOL GOL GOOOLLL!!! IBRAHIMOVIC!!! Diagonale vincente dello svedese, pallone che sbatte sul palo e poi si insacca.

30' Punizione dalla sinistra per il Milan: cross corto di Diaz, libera la difesa del Milan.

26' Angolo per l'Inter: cross in mezzo, il Milan mette fuori. Poi Barella ci prova dal limite ma il suo tiro viene respinto.

24' Inter vicina al gol. Lukaku controlla in area, si gira e calcia con il mancino, ma Tatarusanu è bravo a parare con il piede.

20' Cambio per il Milan: si fa male Kjaer, al suo posto entra Tomori.

18' Punizione dalla destra per l'Inter e un metro dall'area rossonera: conclusione di Kolavor e pallone sul muro milanista.

17' Cartellino giallo per Kjaer.

13' Milan pericoloso. Cross dalla sinistra e colpo di testa di Ibrahimovic, che anticipa Kolarov ma non inquadra la porta.

12' Le due squadre si affrontano a viso aperto.

9' Azione prolungata del Milan. Cross in area dalla sinistra, Dalot calcia di prima intenzione ma viene murato.

7' Altro corner per l'Inter: pallone dentro, allontana ancora Ibrahimovic.

4' Calcio d'angolo per l'Inter: cross in mezzo, Ibrahimovic intercetta e spazza via.

2' Bell'azione del Milan, che va al tiro dal limite con Leao: pallone fuori di un soffio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Valeri: si comincia! Primo pallone del match per l'Inter.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca nerazzurra per l'Inter.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Sta per cominciare il derby di Coppa Italia. Si tratta di una gara da dentro o fuori: in palio c'è un posto nelle semifinali della competizione. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. A disp.: Padelli, Radu, Hakimi, Gagliardini, Martinez, Sensi, Ranocchia, Young, Eriksen, Bastoni, Pinamonti. All.: Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Jungdal, Calabria, Kalulu, Tomori, Castillejo, Hauge, Krunic, Maldini, Rebic. All.: Stefano Pioli.