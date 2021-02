LIVE MN - Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Milan (2-1) - Rossoneri alla ricerca del pareggio

81' - Occasione per la Fiorentina. Colpo di testa su calcio d'angolo di Ponsi che finisce sulla parte alta della rete

79' - Occasione per la Fiorentina con Monteanu servito da Fiorini. Respinge la retroguardia rossonera

77' Altro cambio per il Milan: esce proprio Obaretin ed entra Di Gesù

75' - Prova la Fiorentina a reagire con il cross di Milani chiuso in calcio d'angolo da Obaretin

73' - Poche emozioni in questo secondo tempo con i rossoneri alla ricerca del pareggio e la Fiorentina concentrata difensivamente

71' - Fallo di Frison su Nasti. Ammonito il difensore Viola

70' - Altri cambi per la Viola: escono Amatucci e Spalluto ed entrano Neri e Monteanu

66' - Quarto cambio per il Milan: esce Pobi e entra Stanga

64' - Prova il Milan a trovare il pareggio ma la retroguardia viola concede pochi spazi

62' - Ammonito il rossonero Fili per un fallo a centrocampo

61' - Rimpallo al limite dell'area favorevole al Milan. Tonin prova la botta di prima intenzione e spara alto

59' - Secondo e terzo cambio per il Milan: Fuori Olzer e Robotti, dentro Alesi e Tonin

58'- Secondo cambio per la Fiorentina: fuori Corradini e dentro Pierozzi

57' - Angolo per la Fiorentina dopo la conclusione deviata di Pozzi.

55' - OCCASIONE MILAN- Altra occasione per il Milan con Nasti che recupera il pallone sulla trequarti e va subito al tiro. Bravissimo Luci a respingere

54' - Ammonito Olzer per un fallo a centrpcampo su Bianco

52' - Occasione per Nasti che impatta il pallone con un diagonale molto potente. Bravo Luci a farsi trovare pronto

50' - Fase di studio tra le due squadre che stanno prendendo le misure dopo i nuovi ingressi.

46' - Primo cambio per il Milan: fuori Frigerio dentro Saco. Sostituzione anche per la Fiorentina con Chiti che prende il posto di Gabrieli

46' - Al via il secondo tempo della sfida tra Fiorentina e Milan

Tante emozioni in questi primi quarantacinque minuti tra Fiorentina e Milan. I viola dominano i primi 20 minuti della gara e trovano il vantaggio con Fiorini e Spalluto. I rossoneri, dopo una fase di appannamento, escono con coraggio e riaprono la partita con Nasti al 26'. Appuntamento fra 15 minuti col secondo tempo

45' Fine primo tempo. Senza recupero

44' - Prova a reagire la Fiorentina con Robotti ma la retroguardia rossonera controlla con attenzione.

42' - Punizione di Olzer dal lato destro del limite dell'area. La conclusione del 10 rossonero termina sul fondo

41' - Fallo in attacco di Nasti. L'attaccante rossonero si sta sacrificando molto

39' - Dopo il clamoroso blackout dei primi minuti il Milan ha dimostrato di reagire. Ora sono i rossoneri a condurre il gioco

35' - Problemi per Spalluto dopo una gomitata a centrocampo. Grandi lamentele dell'attaccante Viola

34' - Calcio d'angolo per il Milan. I rossoneri ora pressano la Fiorentina

33' - OCCASIONE MILAN! Olzer, dal limite, batte una punizione forte e tesa sul secondo palo. Conclusione alta di pochissimo

32' - Calcio di punizione dal limite per il Milan con Nasti, abile e veloce ad anticipare il difensore viola. Batterà Olzer. Ammonito Gabrieli

29' - Il Milan ha dato un segnale di ripresa a livello di atteggiamento ma fatica a trovare spazi nella retroguardia viola

25' - GOOL DEL MILAN. La riapre Nasti! L'attaccante rossonero, su cross dalla sinistra, anticipa il difensore di testa e trova il gol che riapre la partita.

23 - Altra occasione per la Fiorentina. Ponsi percorre tutta la corsia destra, entra in area e spara una conclusione fortissima tra le braccia di Moleri.

20' - Punizione dalla trequarti del Milan. Frigerio serve Robotti, prova il traversone e Luci è costretto all'uscita alta

17' - Milan in difficoltà in mezzo al campo con Tahar e Fili, sin qui, incapaci di ostacolare le avanzate della trequarti viola.

13' - Raddoppio della Fiorentina. Di Stefano compie una discesa veloce sulla corsia esterna, entra in area e serve Spalluto che, dopo aver fatto sedere Moleri, appoggia in porta per la rete del 2-0

10' - Fallo in attacco di Fili. Punizione per la Fiorentina

7' - Brutto avvio del Milan che si è fatto anocra cogliere di sorpresa in difesa. Amatucci serve Di Stefano che non riesce a calciare per l'uscita di Moleri

6' - Il Milan prova a reagire con Nasti che pressa Luci e per pochissimo non riesce a calciare in porta

4' - Fiorini trasforma e spiazza Moleri. Viola in vantaggio

3' - Subito aggressiva la Fiorentina che si guadagna un calcio di rigore con Bianco

1' - Al via il calcio d'inizio della sfida tra Fiorentina e Milan

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina e Milan, tra poco in campo per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera:

FIORENTINA: Luci; Frison; Ponsi; Gabrieli; Fiorini; Corradini; Milani; Bianco; Spalluto; Amatucci; Di Stefano. A disp: Ricco; Fogli; Chiti; Gentile; Neri; Krastev; agostinelli; Pierozzi; Munteanu; Toci; Tirelli; Ghilardi. All: Aquilani

MILAN: Moleri; Pobi; Obaretin; Frigerio; Tahar; Fili; Bright; Robotti; Nasti; Olzer; El Hilali. A disp.: Jungdal; Stanga; Coubis; Michelis; Cretti; Saco; Alesi; Rossi; Di Gesù; Roback; Psfetis; Tonin. All. Giunti

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Bozzi di Firenze per la diretta testuale della gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Tra Fiorentina e Milan. Dopo l’ottima vittoria per 2-0 sulla Spal in campionato, i ragazzi di mister Giunti sono pronti a dare continuità a questo successo anche in Coppa- Come sempre, grazie al nostro live testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.