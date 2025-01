live mn Da Riyad: si gioca! Conceiçao stupisce subito con la formazione. Tutte le news dall'Arabia

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3):

16 Maignan

22 Royal 23 Tomori 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 7 Morata 20 Jimenez

All. Conceiçao

-----------

11.31 | Non solo Stefano Pioli oggi presente all'Al Awwar Park per tifare Milan contro la Juventus anche l'ex calciatore Luca Antonini, oggi allenatore dell'U17 dell'Al Nassr.

11.00 | Oggi al'Al-Awwar Park troverà posto anche una vecchia conoscenza del Diavolo, l'ex allenatore Stefano Pioli che ieri è andato a visitare i suoi ex giocatori al centro tecnico dell'Al Shabab. Abbracci, sorrisi e battute con l'allenatore dell'ultimo scudetto rossonero e che di fatto ha permesso al Milan di essere in Arabia Saudita in questi giorni, avendo conquistato il secondo posto in campionato nella passata stagione.

10.50 | DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: venerdì 3 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it

10.20 | L'allenatore portoghese ha definitivamente escluso Rafael Leao dal match: il numero 10 non è riuscito a recuperare dall'infortunio patito a Verona e ci si augura di riaverlo per l'eventuale finale. Tornano in gruppo Pulisic, Musah e Loftus-Cheek, ma è da ancora da capire che tipo di autonomia potranno avere. Per il resto le scelte di Conceiçao sono obbligate, da capire come deciderà di schierare la squadra se con un 4-2-3-1 con Reijnders trequartista oppure se con un 4-3-3 abbassando l'olandese sulla linea di Fofana e uno tra Bennacer, Musah e Loftus-Cheek: ad oggi il dubbio è proprio sul terzo centrocampista, con l'algerino in vantaggio. Insieme alla punta Morata, dovrebbe ritrovare la titolarità Christian Pulisic: non ci sono molte alternative essendo infortunati sia Okafor che Chukwueze, anche se l'americano non ha i 90 minuti come sottolineato dal tecnico rossonero. A sinistra conferma per Jimenez. In difesa Conceiçao rimette al centro Tomori, in coppia con Thiaw: sugli esterni Royal e Theo. Di seguito la probabile del primo Milan di Conceiçao.

-----------

Amici ed amiche di MilanNews.it, buongiorno a tutti da Riyad!

Gioca oggi il Milan, impegnato stasera alle 20:00 (ora italiana) contro la Juventus nella semifinale della Supercoppa Italiana.

Gioca oggi il Milan, impegnato stasera alle 20:00 (ora italiana) contro la Juventus nella semifinale della Supercoppa Italiana.