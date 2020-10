LIVE MN - Dalot: "Futuro? La mia testa è al 100% al Milan. Posso giocare anche a sinistra"

Tra poco seguiremo in diretta la conferenza stampa di presentazione di Diogo Dalot, terzino portoghese arrivato in prestito dal Manchester United. Restate con noi!!!

Cosa ti porti al Milan dall'esperienza al Manchester United?

"Quando si gioca in un club importante si porta via tanta esperienza. Spero di portare qui tutto quello che ho imparato. Milan e United sono due grandi squadre".

La tua tecnica è il tuo punto di forza?

"Si può sempre migliorare. Io sono un giocatore a cui piace molto lavorare e provare a migliorare. Sto cercando di mantenere le mie qualità, voglio tenere questa mentalità".

Devi migliorare la tua fase difensiva?

"Quando uno sa che qualcosa non va bene, deve lavorare per migliorare. So che devo migliorare in difesa e anche in attacco. Questo è il posto giusto per farlo. Qui c'è la mentalità giusta, io devo solo continuare a lavorare per migliorarmi. Spero di diventare un giocatore completo al Milan".

Cosa pensi del derby di sabato?

"Andando allo stadio ero senza parole, ho visto tanti tifosi a sostenerci. Quando vedi certe scena arrivi allo stadio più forte. Abbiamo sentiti i boati dopo i gol e ci hanno aspettato anche dopo la partita. Spero di vedere presto San Siro pieno di tifosi".

Come hai visto Leao nel derby?

"Sono felice per la sua prestazione nel derby. E' forte, ci darà una grande mano quest'anno".

Qual è il tuo ruolo preferito?

"Durante la mia carriera ho giocato in diversi ruoli, ho giocato sia a sinistra che a destra. La mia posizione preferita è a destra, ma sono pronto anche a giocare in altri ruoli. In una squadra è sempre positivo avere giocatori versatili".

Vuoi restare a lungo al Milan?

"Quando ho firmato per il Milan, avevo grandi motivazioni. Io penso solo al Milan adesso, la mia testa è al 100% a Milano e spero di fare grandi cose, raggiungendo tutti i nostri obiettivi".

Puoi giocare anche come terzino sinistro?

"Certo, sono pronto a giocare anche in altri ruoli".

Come mai hai scelto il Milan?

"Appena ho sentito che il Milan era interessato a me, ero molto contento. Sono soddisfatto di aver scelto il Milan".

A che terzino ti sei ispirato?

"Sono cresciuto guardando tanti bravi giocatori come Dani Alves per esempio è stato d'ispirazione, molto bravo che mi ha convinto e ha alimentato il mio sogno di giocare in questa posizione"

Dove può arrivare il Milan?

"Pensiamo ad una partita alla volta. Abbiamo ottenuto una bella vittoria nel derby, ora siamo concentrati sull'Europa League, poi penseremo alle prossime partite di campionato. Ora pensiamo solo al Celtic".

- Finisce così la conferenza stampa di presentazione di Diogo Dalot.