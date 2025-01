live mn Dinamo Zagabria-Milan (1-0): errore di Gabbia, la sblocca Baturina

vedi letture

21' - Approccio pessimo fin qui del Milan.

20' - Gol che pesa tantissimo in classifica, col Milan che scivola al 10° posto.

19' - Errore di Gabbia che riceve palla da Pavlovic ma perde l'equilibrio. Baturina ruba il pallone e a tu per tu con Maignan va in gol.

19' - Dinamo Zagabria in vantaggio con Baturina.

16' - Intanto Santiago Gimenez segna per il Feyenoord a Lille...

15' - Milan mai pericoloso fin qui.

12' - Conceiçao non sembra soddisfatto di questi primi minuti.

10' - Spinge la Dinamo, Pjaca impegna due difensori e mette a centroarea con Theo che spazza in corner.

8' - Kulenovic lanciato in profondità, il fuorigioco ferma tutto.

7' - Si sbloccano le prime partite, il Milan perde momentaneamente una posizione, scavalcato dall'Aston Villa.

5' - Parte forte la Dinamo con Stojkovic che prova a sfondare in area non riuscendoci.

4' - Attenzione alla Dinamo con una conclusione di Baturina finito di poco a lato.

2' - Milan che sembra più un 3-4-2-1 con Musah e Theo esterni di centrocampo, Fofana e Reijnders in mezzo con Pulisic e Leao a supporto di Morata.

20.01 - PARTITI!

- - -

Amici di MilanNews, benvenuti al Maksmir di Zagabria dove il Milan si gioca l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. La Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro è l'ultimo ostacolo per i rossoneri ed è ancora in corsa per qualificarsi ai playoff. Queste le formazioni ufficiali, dove spicca la 30ª partita consecutiva da titolare per Youssuf Fofana. Fikayo Tomori è stato adattato a destra, a seguito della squalifica di Calabria, dell'infortunio di Emerson Royal e Florenzi. Jimenez e Walker non sono invece inseriti in lista. Confermata la coppia centrale Gabbia-Pavlovic.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Nevistic; Torrente, Theophile-Catherine, Mmaee; Pierre-Gabriel, Baturina, Ademi, Misic, Pjaca; Stojkovic, Kulenovic. A disp.: Zagorac, Filipovic, Hoxha, Cordoba, Mbuku, Ristovski, Rog, Mikic, Cutuk, Pavic, Spikic, Jakirovic. All. Fabio Cannavaro

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Bennacer, Okafor, Chukwueze, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao

DOVE VEDERE DINAMO ZAGABRIA-MILAN

Data: mercoledì 29 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: Maksimir, Zagabria

Diretta TV: Sky Sport

Web: MilanNews.it

La classifica aggiornata

1. Liverpool 21 (d.r. +13)

2. Barcellona 18 (d.r. +15)

3. Arsenal 16 (d.r. +12)

4. Inter 16 (d.r. +7)

5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)

6. Milan 15 (d.r. +4)

7. Atalanta 14 (d.r. +14)

8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +7)

9. Aston Villa 13 (d.r. +5)

10. Monaco 13 (d.r. +3)

11. Feyenoord 13 (d.r. +2)

12. Lille 13 (d.r. +2)

13. Brest 13 (d.r. +2)

14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)

15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)

16. Real Madrid 12 (d.r. +5)

17. Juventus 12 (d.r. +4)

18. Celtic 12 (d.r. 1)

19. PSV 11 (d.r. +3)

20. Club Brugge 11 (d.r. -2)

21. Benfica 10 (d.r. +2)

22. PSG 10 (d.r. +2)

23. Sporting CP 10 (d.r. +1)

24. Stoccarda 10 (d.r. -1)

25. Manchester City 8 (d.r. +2)

26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)

28. Bologna 5 (d.r. -5)

29. Sparta Praga 4 (d.r. -11)

30. Lipsia 3 (d.r. -6)

31. Girona 3 (d.r. -7)

32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)

33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)

34. Salisburgo 3 (d.r. -19)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)

36. Young Boys 0 (d.r. -20)