live mn Dinamo Zagabria-Milan (2-1): sconfitta meritata, ci toccano i playoff

vedi letture

23.01 - Prestazione orribile proprio nel crocevia della stagione. Il Milan regala un tempo, dove sembra non essere sceso in campo e regala pure un uomo in più alla Dinamo, per l'espulsione di Musah. Croati che vanno all'intervallo in vantaggio di misura ma con un risultato che gli sta stretto. Troviamo il pari con Pulisic, complice l'incertezza del portiere ma la Dinamo reagisce immediatamente e ci punisce con Pjaca. Solo nel finale si assiste a una reazione di pancia del Milan, con una sola grande occasione, sprecata da Okafor. Chiudiamo la League Phase al 13° posto e ai playoff ci toccherà una fra Feyenoord e Juventus. L'incredibile è che alla Dinamo questo successo non è servito a nulla: i croati chiudono al 25° posto e sono fuori da tutto.

23.00 - Triplice fischio, sconfitta meritata. Il Milan dovrà accontentarsi dei playoff.

90' + 3 - Doppio cambio per la Dinamo: fuori Baturina e Pierre-Gabriel, dentro Mbuku e Jakirovic.

90' - Concessi sette minuti di recupero.

89' - Ci prova Chukwueze, para facile il portiere.

88' - OKAFOR! Grande iniziativa di Chukwueze, sponda di Abraham per lo svizzero che calcia malissimo.

87' - Il Milan prova con le palle alte, senza successo fin qui.

84' - Ci prova Abraham di testa, ma la conclusione è debole e facile preda del portiere.

82' - Doppio cambio per il Milan: fuori Reijnders e Leao, dentro Abraham e Okafor.

81' - Al Milan non basta più nemmeno il pareggio, a seguito di ciò che succede negli altri cambi.

79' - Dinamo che sarebbe ugualmente eliminata, se la situazione dagli altri campi rimane immutata.

77' - Il Milan finalmente inizia a spingere e conquista un corner. Sugli sviluppi colpo di testa di Pavlovic che finisce alto.

75' - Fallo a centrocampo di Chukwueze. Il nigeriano è diffidato e dovrà stare attento.

74' - Cambio Dinamo: fuori Stojkovic, dentro Cordoba.

73' - Ci prova Chukwueze dalla distanza: alto.

72' - LEAO! Conclusione del portoghese che costringe Nevistic alla deviazione in corner.

70' - Doppio cmbio per la Dinamo: fuori Pjaca e Ademi, dentro Ristovski e Rog.

67' - Milan che scivola al 13° posto.

66' - PULISIC! Colpo di testa dello statunitense ma para Nevistic in due tempi.

65' - Tolta anche l'ammonizione a Nevistic.

64' - Attenzione! Rigore annullato! Azione rivista al VAR, ravvisato un fallo di Leao sul difensore della Dinamo.

62' - Imbucata di Pulisic per Leao che nel tentativo di superare Nevistic e viene steso. Nell'occasione il portiere è stato ammonito.

62' - RIGORE PER IL MILAN!

60' - Dinamo che spinge costantemente sulla sinistra e da lì nasce il traversone per l'ex Juve che controlla di destro e poi col sinistro la mette nell'angolino più lontano.

60' - Dinamo di nuovo avanti, segna Pjaca.

58' - Rischia ancora il Milan, conclusione di Pjaca dal limite che finisce fuori di pochissimo.

56' - Altro gol annullato alla Dinamo Zagabria per fuorigioco di Pierre-Gabriel che aveva servito l'assist per Kulenovic.

55' - Cambia anche la classifica, balziamo al 7° posto.

53' - Il Milan pareggia con Capitan America che riceve palla da Tomori, si gira e con un destro preciso ma non troppo potente supera Nevistic, non esente da colpe nell'occasione.

53' - GOL DEL MILAN!!! CHRISTIAN PULISIC!!!!

52' - Dinamo pericolosa, Pavlovic rischia la scivolata in area ma è efficace nel fermare Stojkovic.

51' - Pulisic prova a entrare in area, viene chiuso da Ademi.

50' - Raddoppio della Dinamo, ma fermato per un mani nell'azione che ha portato al raddoppio.

48' - Leao serve Chukwueze in area, ma il nigeriano è fermato da Torrent.

47' - In questo nuovo assetto la punta centrale la farà Rafa Leao, con Chukwueze a destra e Pulisic a sinistra.

46' - Si riparte! Doppio cambio per il Milan: fuori Gabbia e Morata, dentro Terracciano e Chukwueze.

21.51 - Primo tempo inguardabile del Milan, che sembra essersi approcciato alla sfida contro la Dinamo senza motivazioni. Giocano solo i croati, in vantaggio meritatamente e, anzi, l'1-0 gli sta pure stretto. Rete arrivata a seguito di un errore di Gabbia che permette a Baturina di involarsi a rete. Non c'è alcun tipo di reazione, se non qualche nervo che salta. È il caso di Musah che in pochi minuti si fa ammonire due volte e lascia il Milan in dieci. In questo momento sfumano i playoff e anche tanti soldi.

21.50 - Finisce il primo tempo.

45' + 3 - Il Milan rischia grosso nuovamente, viene salvato da un fuorigioco.

45' + 2 - Pjaca in gran spolvero, mette ripetutamente in difficoltà i giocatori del Milan. L'ex Juve si conquista una punizione.

45' + 1 - BRIVIDO PER IL MILAN! Numero di Baturina al limite che serve in profondità Kulenovic. A tu per tu col portiere l'attaccante manda fuori.

45' - Concessi quattro minuti di recupero.

43' - Milan totalmente in balia dell'avversario. Musah al momento dell'espulsione si è rifiutato di abbandonare il campo e c'è voluto l'intervento di Maignan per convincere il compagno di squadra.

40' - Ammonito anche Maignan per proteste.

39' - Espulso Musah. Lo statunitense ferma fallosamente Stojkovic ed era stato ammonito soltanto otto minuti prima.

37' - Dinamo decisamente superiore, conquista un corner.

34' - Intervento falloso di Pjaca su Tomori, ammonito il croato.

33' - I risultati dagli altri campi ci fanno scivolare al 12° posto...

32' - Intanto a Lille si fa male Gimenez. Il messicano, dopo aver segnato la rete dell'1-1, abbandona il campo al 28'...

32' - Giallo anche per l'ex Spezia Misic che aveva battibeccato nel capannello che si era creato.

31' - Ammonito Musah visto il comportamento scorretto.

30' - Un po' di dati fin qui: possesso palla in favore del Milan (59%-41%) ma del tutto inutile. Tre tiri in porta a zero per la Dinamo.

27' - Ammonito Pulisic per proteste.

24' - Dinamo che si presenta alla sfida senza Petkovic e Sucic infortunati e Kacavenda squalificato, ma che non sembra patire l'assenza di questi giocatori importanti.

21' - Approccio pessimo fin qui del Milan.

20' - Gol che pesa tantissimo in classifica, col Milan che scivola al 10° posto.

19' - Errore di Gabbia che riceve palla da Pavlovic ma perde l'equilibrio. Baturina ruba il pallone e a tu per tu con Maignan va in gol.

19' - Dinamo Zagabria in vantaggio con Baturina.

16' - Intanto Santiago Gimenez segna per il Feyenoord a Lille...

15' - Milan mai pericoloso fin qui.

12' - Conceiçao non sembra soddisfatto di questi primi minuti.

10' - Spinge la Dinamo, Pjaca impegna due difensori e mette a centroarea con Theo che spazza in corner.

8' - Kulenovic lanciato in profondità, il fuorigioco ferma tutto.

7' - Si sbloccano le prime partite, il Milan perde momentaneamente una posizione, scavalcato dall'Aston Villa.

5' - Parte forte la Dinamo con Stojkovic che prova a sfondare in area non riuscendoci.

4' - Attenzione alla Dinamo con una conclusione di Baturina finito di poco a lato.

2' - Milan che sembra più un 3-4-2-1 con Musah e Theo esterni di centrocampo, Fofana e Reijnders in mezzo con Pulisic e Leao a supporto di Morata.

20.01 - PARTITI!

- - -

Amici di MilanNews, benvenuti al Maksmir di Zagabria dove il Milan si gioca l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. La Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro è l'ultimo ostacolo per i rossoneri ed è ancora in corsa per qualificarsi ai playoff. Queste le formazioni ufficiali, dove spicca la 30ª partita consecutiva da titolare per Youssuf Fofana. Fikayo Tomori è stato adattato a destra, a seguito della squalifica di Calabria, dell'infortunio di Emerson Royal e Florenzi. Jimenez e Walker non sono invece inseriti in lista. Confermata la coppia centrale Gabbia-Pavlovic.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Nevistic; Torrente, Theophile-Catherine, Mmaee; Pierre-Gabriel, Baturina, Ademi, Misic, Pjaca; Stojkovic, Kulenovic. A disp.: Zagorac, Filipovic, Hoxha, Cordoba, Mbuku, Ristovski, Rog, Mikic, Cutuk, Pavic, Spikic, Jakirovic. All. Fabio Cannavaro

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Bennacer, Okafor, Chukwueze, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao

DOVE VEDERE DINAMO ZAGABRIA-MILAN

Data: mercoledì 29 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: Maksimir, Zagabria

Diretta TV: Sky Sport

Web: MilanNews.it

La classifica aggiornata

1. Liverpool 21 (d.r. +13)

2. Barcellona 18 (d.r. +15)

3. Arsenal 16 (d.r. +12)

4. Inter 16 (d.r. +7)

5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)

6. Milan 15 (d.r. +4)

7. Atalanta 14 (d.r. +14)

8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +7)

9. Aston Villa 13 (d.r. +5)

10. Monaco 13 (d.r. +3)

11. Feyenoord 13 (d.r. +2)

12. Lille 13 (d.r. +2)

13. Brest 13 (d.r. +2)

14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)

15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)

16. Real Madrid 12 (d.r. +5)

17. Juventus 12 (d.r. +4)

18. Celtic 12 (d.r. 1)

19. PSV 11 (d.r. +3)

20. Club Brugge 11 (d.r. -2)

21. Benfica 10 (d.r. +2)

22. PSG 10 (d.r. +2)

23. Sporting CP 10 (d.r. +1)

24. Stoccarda 10 (d.r. -1)

25. Manchester City 8 (d.r. +2)

26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)

28. Bologna 5 (d.r. -5)

29. Sparta Praga 4 (d.r. -11)

30. Lipsia 3 (d.r. -6)

31. Girona 3 (d.r. -7)

32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)

33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)

34. Salisburgo 3 (d.r. -19)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)

36. Young Boys 0 (d.r. -20)