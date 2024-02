live mn - Europa League, agli ottavi sarà Milan-Slavia Praga. Roma e Atalanta pescano Brighton e Sporting Lisbona

12.12 - Inizia il sorteggio!!!

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen

12.06 - Arriva anche John O'Shea, ex calciatore del Manchester United e ambasciatore della finale di Europa League di Dublino. Sarà lui a pescare le palline dalle due urne.

12.05 - Sul palco arriva anche Giorgio Marchetti.

12.00 - Inizia la cerimonia: Pedro Pinto presenta le 16 squadre che si sono qualificate agli ottavi di Europa League.

11.57 - Ecco la procedura del sorteggio: in una ciotola vengono messe otto palline contenenti i nomi delle vincitrici degli spareggi degli ottavi di finale. Si estrae una prima pallina dalla boccia. La squadra sorteggiata verrà scelta come squadra di casa per l'andata della partita 1. In base alle condizioni del sorteggio di cui sopra, il computer mostra quindi quali vincitrici dei gironi possono affrontare la squadra sorteggiata per la partita 1. I nomi di queste squadre vengono posti in una ciotola. Viene estratta una palla da quella boccia per completare l'abbinamento della partita 1. La squadra estratta viene classificata come squadra ospite per l'andata. La procedura sopra descritta viene ripetuta per le restanti partite. Se il computer indica che solo una vincitrice del girone può essere estratta per una particolare partita, quella squadra verrà automaticamente assegnata alla partita e non verrà estratta alcuna pallina.

11.45 - Se nel doppio confronto le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari indipendentemente dai gol fatti in casa o in trasferta. In caso di ulteriore pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, si andrà ai calci di rigore. Le vincitrici degli ottavi andranno ai quarti di finale, il cui sorteggio è in programma venerdì 15 marzo.

11.40 - L'andata si giocherà il 7 marzo, mentre il ritorno è in programma il 14 marzo. Il Milan, che ai Playoff ha superato il Rennes, giocherà la prima partita a San Siro in quanto le squadre teste di serie, vale a dire le formazioni che hanno vinto il girone di Europa League, giocheranno il ritorno in casa.

11.30 - Il Milan ha superato ai Playoff il Rennes e tra poco conoscerà il nome della sua avversaria agli ottavi di Europa League: il sorteggio è infatti in programma alle 12 a Nyon. Al sorteggio partecipano 16 squadre: le otto vincitrici dei gironi di Europa League (teste di serie) affronteranno le vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (non teste di serie). Il Milan non potrà pescare l'Atalanta perchè nessuna squadra può affrontare un'altra squadra della stessa federazione nazionale.

TESTE DI SERIE

Atalanta

Brighton

Leverkusen

Liverpool

Rangers

Slavia Praga

Villareal

West Ham

NON TESTE DI SERIE

Benfica

Milan

Friburgo

Qarabag

Roma

Sparta Praga

Marsiglia

Sporting Lisbona

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Nyon dove tra poco inizierà il sorteggio degli ottavi di Europa League. Nell'urna è presente anche il Milan che ai Playoff ha eliminato il Rennes (3-0 all'andata a San Siro per il Diavolo, vittoria dei francesi ieri al ritorno per 3-2). Grazie al nostro live testuale potrete conoscere in tempo reale chi pescherà il Diavolo. Restate con noi!!!