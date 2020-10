LIVE MN - Europa League, Celtic-Milan (1-3) - Tris a Glasgow, primi tre punti in Europa

Il Milan espugna il "Celtic Park" di Glasgow. Primi tre punti europei per la squadra di Pioli, che sbriga la pratica scozzese grazie ai gol di Krunic, Brahim Diaz e Hauge. In mezzo la rete di Elyounoussi, buona solo per il tabellino. I rossoneri vincono meritatamente, soffrendo un po' solo nella seconda parte della ripresa. Ennesimo risultato positivo, dunque, per Ibra e compagni, che ora possono pensare alla Roma.

93' Fischio finale: il Milan batte 3-1 il Celtic.

92' GOL GOL GOOOLLL!!! HAUGE!!! Tocco in verticale di Saelemaekers per il norvegese, che entra in area e la piazza: 3-1 per il Milan.

91' Ntcham ci prova da fuori: tiro potente ma fuori misura. Rinvio dal fondo per il Milan.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero

88' Anche Saelemaekers ammonito.

87' Calcio d'angolo per il Celtic: cross sul primo palo, Leao allontana di testa.

86' Cartellino giallo per Christie.

83' Ammonizione anche per Donnarumma, che perde un po' di tempo nell'effettuare un rinvio dal fondo.

82' Cartellino giallo per Tonali.

79' Doppio cambio per il Milan: fuori Castillejo e Brahim Diaz, dentro Saelemaekers e Hauge.

77' Sostituzione per il Celtic: Taylor prende il posto di Laxalt.

76' GOL DEL CELTIC! Calcio d'angolo per gli scozzesi: cross in mezzo e colpo di testa vincente di Elyounoussi.

75' Il Celtic cerca varchi, ma i rossoneri difendono bene.

70' Il Celtic ci prova con Elyounoussi, ma la sua conclusione dal limite finisce alta sopra la traversa.

69' Punizione dalla sinistra per il Celtic: pallone in area, il Milan recupera e riparte.

66' Doppia sostituzione per il Milen: Bennacer e Leao prendono il posto di Kessié e Ibrahimovic.

65' Ammonizione per Laxalt.

64' Cambio per il Celtic: fuori Brown, dentro Rogic.

61' Il Celtic prova a spingere, ma il Milan difende con ordine.

56' Il Celtic ci prova con Christie: sinistro dalla lunga distanza e pallone ampiamente sul fondo.

51' Ripartenza del Celtic, che va al tiro con Laxalt: conclusione alta sopra la traversa.

49' Milan aggressivo in mezzo al campo.

45' Tutto è pronto. Fischio dle direttore dio gara: si riparte! Possesso Celtic.

- Squadre in campo per la ripresa. Doppio cambio per il Celtic: Christie e Elyounoussi prendono il posto di Welsh e Griffiths.

Milan avanti 2-0 al Celtic Park dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. I padroni di casa escono bene dai blocchi, ma col passare dei minuti i rossoneri prendono in mano le redini del match. Krunic sblocca la partita dopo quindici minuti, Brahim Diaz sigla il raddoppio poco prima della sirena. Nessun rischio, fin qui, per Donnarumma.

45' Fine primo tempo.

42' GOOOLLL!!! BRAHIM DIAZ!!! Splendida ripartenza del Milan con Theo, che vede e serve Brahim: lo spagnolo entra in area, salta un avversario e la deposita all'angolino.

37' Punizione da ottima posizione per il Milan: tiro di Theo e pallone che sbatte contro la barriera.

32' Tanti errori in campo, da una parte e dall'altra.

28' Calcio di punzione dalla destra per il Milan: cross di Castillejo, libera la difesa del Celtic.

24' Il Celtic prova ad alzare il proprio baricentro. Il Milan si difende.

20' Angolo per il Celtic: pallone in area, Tonali allontana di testa.

19' Punizione dalla destra per il Celtic: cross in mezzo, Ibrahimovic devia in angolo.

18' Il Celtic prova a reagire dopo il gol subito.

14' GOL GOL GOOOLLL!!! KRUNIC!!! Cross dalla destra di Castillejo e colpo di testa vincente del bosniaco: 1-0 per il Milan.

12' Il Milan prova a prendere in mano le redini del match.

9' Meglio il Celtic in questo avvio.

5' Ajer sfonda in area rossonera, poi il pallone arriva a Ntcham dopo un rimpallo: conclusione debole e parata di Donnarumma.

4' Primi scambi del match al Celtic Park.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia bianco-verde per il Celtic, casacca rossonera per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al "Celtic Park" di Glasgow. Comincia l'avventura dei rossoneri nella fase a gironi di Europa League. Ibra e compagni sfidano a domicilio i biancoverdi di mister Lennon, per un match che profuma di storia. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

CELTIC (3-5-1-1): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti; Griffiths. A disp.: Bain, C.Hazard, Taylor, Klimala, Soro, Turnbull, Christie, Rogic, Elyounoussi, Henderson, Dembelè. All.: Neil Lennon

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Krunic; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Bennacer, Conti, Hauge, Kalulu, Maldini, Saelemaekers, Colombo, Leao. All.: Stefano Pioli