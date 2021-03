LIVE MN - Europa League, Manchester-Milan (1-1) - Squillo di Kjaer allo scadere, pari prezioso e meritato

Un gol che fa giustizia (a segno Kjaer) e rende merito alla grande prestazione del Milan, che fa la partita all'Old Trafford mettendo più volte in crisi il Manchester United. Solo il direttore di gara e una piccola dormita della rateoguardia rossonera permettono ai Red Devils di passare in vantaggio a inizio ripresa. Ma la squadra di Pioli ha stoffa da vendere e un carattere incredibile. Dopo tante occasioni, il meritato premio arriva al 92esimo. Una rete che fa ben sperare in vista del ritorno.

93' Fischio finale: Manchester-Milan 1-1.

91' GOL GOL GOOOLLL!!! KJEAR!! Angolo per i rossoneri: cross in mezzo e colpo di testa vincente di Kjaer. Pareggio strameritato.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

83' McTominay, già ammonito, commette un netto fallo da giallo, ma il direttore di gara non lo sanziona. Un arbitraggio a senso unico!

79' Match sempre in bilico all'Old Trafford.

74' Cambio anche per il Milan: si fa male Calabria, entra Kalulu.

73' Due sostituzioni per il Manchester United: Williams, Shaw e Fred prendono il posto di Bruno Fernandes, James e Wan-Bissaka.

72' Buona ccasione per James, che sorprende alle spalle Calabria ma non trova la porta da ottima posizione.

70' Doppio cambio per il Milan: fuori Diaz e Saelemaekers, dentro Tonali e Castillejo.

64' Palla-gol per il Milan. Cross dalla destra e colpo di testa di Krunic, che non inquadra la porta da ottima posizione. Era una grandissima occasione!

63' Krunic ci prova dal limite: destro potente ma impreciso.

59' Angolo per il Milan: traversone in area, Brahim Diaz viene letteralmente affossato ma il direttore di gara lascia correre.

58' Calcio d'angolo per il Milan: pallone per Kessié, che tira con il sinistro ma trova sulla sua strada Henderson.

57' Punizione dalla destra per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Manchester United.

55' Cartellino giallo per McTominay.

54' Angolo per il Manchester: cross in mezzo, Leao allontana di testa.

53' Il Milan prova a riorganizzare le idee dopo aver subito il gol.

50' GOL DEL MANCHESTER! Pallone lungo per Diallo, che di testa anticipa Donnarumma e i difensori rossoneri.

49' Il Manchester prova ad alzare il suo baricentro.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Milan.

- Le squadre tornano sul terreno di gioco. Cambio per il Manchester: Diallo prende il posto di Martial.

Bel primo tempo del Milan, che avrebbe meritato molto di più. Il gol annullato a Kessié grida vendetta (c'è il tocco di mano dell'ivoriano? Non sembra!). Il Manchester spreca una clamorosa palla-gol con Maguire, ma è l'unica occasione (tra l'altro sugli sviluppi di un corner) creata dai Red Devils, che hanno sofferto tantissimo la brillantezza e l'aggressività dei rossoneri, ben messi in campo e sempre sul pezzo in ogni fase di gioco.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sar 1 minuto di recupero.

39' Corner per lo United: pallone in area, libera la difesa del Milan.

38' Calcio d'angolo per il Manchester: pallone in mezzo, sponda e clamoroso errore di Maguire, che da zero metri colpisce il palo.

37' Punizione dal limite per il Manchester: tiro di Telles e pallone che sbatte sul muro.

31' Ripartenza veloce del Milan e pallone per Saelemaekers, che entra in area, sterza e calcia con il sinistro: para Henderson.

26' Ancora Milan. Krunic ha un'ottima chance in area del Manchester, ma non riesce a dare forza alla sua conclusione.

22' Milan con grande personalità all'Old Trafford.

18' Saelemaekers commette un fallo di gioco normalissimo ma il direttore di gara lo ammonisce.

15' Saelemaekers mette in mezzo un bel pallone per Tomori, ma il difensore rossonero non ci arriva.

11' Kessié segna un gran gol ma l'arbitro annulla con il VAR per un presunto fallo di mano dell'ivoriano. Dubbi!

9' Milan in attacco. Krunic calcia da fuori ma colpisce male: pallone ampiamente sul fondo.

8' Calcio d'angolo per il Manchester: cross in mezzo e fallo su Kjaer. Punizione per il Milan.

7' Martial ci prova con il mancino: Donnarumma è bravo ad alzare sopra la traversa.

5' Leao su invola verso la porta di Henderson e insacca con il destro, ma era in fuorigioco: gol annullato.

4' Primi scambi del match all'Old Trafford.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia rossa per il Manchester, casacca bianca per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti all'Old Trafford. I rossoneri di Pioli affrontano lo United nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida dal grande fascino in uno stadio unico come il "Teatro dei Sogni" di Manchester. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MANCHESTER (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; James, Fernandes, Martial; Greenwood. A disp.: Grant, Bishop, Lindelof, Shaw; Tuanzebe, Williams; Fred; Amad, Shoretire. All.: Solskjaer

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leao. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Gabbia, Kalulu, Castillejo,Tonali, Tonin. All.: Pioli