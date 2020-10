LIVE MN - Europa League, Milan-Sparta Praga (3-0) - Tre punti e primato nel gruppo H

Il Milan domina, rifila tre gol allo Sparta Praga e porta a casa altri tre punti. La vittoria di oggi consente ai rossoneri di mantenere il primo posto nel girone H di Europa League (ora in solitaria dopo il pareggio del Lille con il Celtic). Dopo il vantaggio nel primo tempo firmato da Brahim Diaz (Ibrahimovic fornisce l’assist allo spagnolo ma poi sbaglia un calcio di rigore), la squadra di Pioli si scatena nella ripresa. Leao, entrato in campo al posto di Zlatan, sigla il raddoppio sfruttando un suggerimento al bacio di Dalot, pochi minuti dopo lo stesso terzino portoghese si mette in proprio calando il tris. Ottima la prestazione di Bennacer, senza dubbio il migliore sul rettangolo. Bene anche Tonali, in netta crescita rispetto alle ultime uscite. Un’altra prestazione convincente, dunque, per il Milan, che può ora concentrarsi sull’Udinese.

93' Fischio finale: il Milan batte 3-0 lo Sparta Praga.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

89' Sostituzione per lo Sparta: Patrak prende il posto di Dockal.

88' Altro cambio per il Milan: esce Krunic, al suo posto Daniel Maldini.

82' Due sostituzioni anche per il Milan: Duarte e Kessié prendono il posto di Romagnoli e Bennacer.

80' Doppio cambio per lo Sparta Praga: escono Lischka e Travnik, entrano Plechaty e Karabec

78' Il Milan diverte e si diverte. Bellissime giocate in campo con Brahim Diaz e Bennacer imprendibili.

71' Lo Sparta ci prova dalla distanza, ma la conclusione di Karlsson finisce altissima sopra la traversa.

68' Sostituzione per il Milan: fuori Calabria, al suo posto Conti.

66' GOL GOL GOOOLLL!!! DALOT!!! Assist geniale di Bennacer per il portoghese, che attacca la profondità e poi non sbaglia davanti a Heca: 3-0 per il Milan.

63' Doppio cambio per lo Sparta Praga: Kozak e Moberg-Karlsson in campo al posto di Julis e Krejci.

62' Corner per il Milan: traversone in area, colpo di testa di Romagnoli e pallone sul fondo.

59' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa dello Sparta.

57' GOOOLLL!!! LEAOOO!!! Rasoterra in mezzo di Dalot e tap-in facile e vincente del portoghese, che porta il Milan sul 2-0.

56' Il Milan controlla il match.

52' Ammonizione per Pavelka.

51' Ancora Milan, stavolta con Castillejo, che fa tutto da solo: controllo e tiro dello spagnolo, ma la sua conclusione finisce alta.

49' Doppia occasione per il Milan. Leao si presenta a tu per tu col portiere avversaria ma si fa stoppatre, Tonali si fionda sul pallone ma colpisce debolmente: para Heca.

47' Buona occasione per il Milan. Cross dalla destra di Calabria e colpo di testa di Leao, che stacca bene ma non inquadra la porta.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio per il Milan: Leao prende il posto di Ibrahimovic.

Solo Milan in questi primi quarantacinque minuti di gioco. I rossoneri gestiscono il match fin dal pronti-via e passano 24esimo con Brahim Diaz, bravo a sfruttare un assist di Ibrahimovic. Lo svedese ha l'occasione per segnare il 2-0, ma sbaglia un calcio di rigore che lui stesso si era procurato. Poco male: i padroni di casa hanno giocato una buona partita, concedendo pochissimo (anzi, praticamente nulla) agli avversari. Fin qui, Tatarusanu ha fatto da spettatore.

46' Fine primo tempo.

46' Angolo per lo Sparta Praga: pallone in area, libera la difesa del Milan.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

40' Il Milan fa la partita e cerca il raddoppio.

36' IBRA SBAGLIA DAL DISCHETTO! Destro dello svedese e pallone che sbatte sulla traversa e poi finisce fuori.

35' Calcio di rigore per il Milan: Lischka (ammonito) affossa Ibrahimovic in area.

34' Il Milan controlla il match senza affanno.

31' Grande occasione per Krunic, ben servito in profondità: il bosniaco, però, non riesce a superare il portiere avversario in uscita.

28' Ammonizione per Dockal, che colpisce violentemente Brahim Diaz.

24' GOL GOL GOOOLLL!!! Contropiede del Milan con Ibrahimovic, che vede e serve in area Brahim Diaz: controllo, pallone sul destro e poi in rete: 1-0 per il Milan.

21' Punizione dalla sinistra per lo Sparta Praga: cross in area e pallone direttamente tra i guantoni di Tatarusanu.

19' Il Milan gestisce il possesso, lo Sparta difende con tanti uomini.

14' Calcio d'angolo per il Milan: traversone in area, Ibrahimovic colpisce di testa ma non trova la porta. Grande occasione.

10' Il Milan comanda le operazioni in campo.

6' Ancora Milan. Cross dalla destra e colpo di testa di Ibrahimovic, che anticipa tutti ma non inquadra la porta.

4' Bennacer sfrutta un lancio in profondità, controlla e serve Krunic al limite: destro di prima del bosniaco e pallone alto sopra la traversa.

3' Il Milan fa la partita in questo avvio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per lo Sparta.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per lo Sparta Praga.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano i cechi dello Sparta Praga nella seconda giornata del gruppo H di Europa League. Dopo il successo nella "prima" contro il Celtic, Ibra e compagni cercano il bis per mantenere il primo posto nel girone. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, quindi restate con noi per essere sempre aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Tatarusanu Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot, Bennacer, Tonali, Castillejo, Krunic, Diaz, Ibrahimovic. A disp.: Moleri, A. Donnarumma, Calhanoglu, Conti, Leao, Hernandez, Kalulu, Maldini, Colombo, Duarte, Saelemaekers, Kessie. All.: Pioli.

SPARTA PRAGA: Heca, Sacek, Celustka, Lischka, Hanousek, Pavelka, Travnik, Vidheim, Dockal, Krejci, Julis. A disp.: Nita, Kotek, Plechaty, Moberg-Karlsson, Kozac, Hlozek, Plavsic, Polidar, Wiesner, Karabec, Vitik, Patrak. All.: Kotal.