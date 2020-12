LIVE MN - Europa League, sarà Stella Rossa-Milan: andata a Belgrado. Pioli: "Che emozione"

14.55 - Ai sedicesimi di Europa League, il Milan se la vedrà contro la Stella Rossa. Sono quattro i precedenti tra le due squadre: due negli ottavi della Coppa dei Campioni 1988-1989 e due nel terzo turno della Champions League 2006-2007. Il bilancio è a favore dei rossoneri: tre vittorie milaniste e un pareggio.

14.40 - (ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Sarà emozionante tornare in una città legata a una pagina storica del grande Milan". Stefano Pioli affida all'ANSA il proprio commento sul sorteggio per i sedicesimi di Europa League, in cui il suo Milan affronterà la Stella Rossa Belgrado, dove nel 1989 i rossoneri di Arrigo Sacchi superarono gli ottavi di finale - in una partita giocata in due giorni per la nebbia - facendosi strada verso la prima Coppa dei Campioni dell'era Berlusconi. "Sono una squadra ben strutturata, nel proprio campionato sono primi con un largo vantaggio, ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti", sottolinea Pioli. (ANSA).

14.00 - Dejan Stankovic, tecnico dello Stella Rossa, ha commentato il sorteggio di Europa League che ha accoppiato i campioni di Serbia al Milan: "Un forte avversario. Ieri ho visto la partita tra Milan e Parma, dove il Parma ha giocato in maniera fenomenale, ma il Milan è stato sempre dominante. Hanno attraversato un periodo di transizione ma l'impressione è che abbiano trovato un equilibrio in questa stagione. Hanno fatto molto con Pioli, è un grande allenatore. Sarà uno spettacolo, non ho alcun dubbio. Vorrei che da qui alla partita qualcosa cambi per quanto riguarda i tifosi. Se potessimo giocare col Marakana pieno... È qualcosa che desideriamo".

13.31 - Il Milan giocherà l'andata a Belgrado il prossimo 18 febbraio, mentre il ritorno si giocherà a San Siro il 25 febbraio.

13.12 - Inizia il sorteggio. Ecco tutti gli accoppiamenti:

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

***STELLA ROSSA-MILAN***

Royal Antwerp-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Lille-Ajax

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Olympiakos-PSV

13.07 - Il rappresentante dell'UEFA sta spiegando come si svolgerà il sorteggio. Sarà Maniche, ex giocatore di Benfica, Chelsea, Atletico Madrid, Inter e Porto, pescare le palline delle due urne.

13.04 - E' iniziata la cerimonia a Nyon con la presentazione di tutte le 32 squadre che parteciperanno ai sedicesimi di Europa League. Da questo turno anche in Europa League ci sarà il VAR.

12.57 - Il sorteggio degli ottavi di finale si terrà il 26 febbraio 2021.

12.51 - Nessuna squadra può affrontare un club del proprio girone di UEFA Europa League o una della stessa federazione: il Milan non potrà quindi affrontare il Lille. Inoltre, sulla base della decisione presa dal Comitato Esecutivo UEFA, non possono sfidarsi squadre russe e ucraine.

12.39 - Le gare di andata dei sedicesimi sono in programma per giovedì 18 febbraio 2021, con le gare di ritorno in programma il 25 febbraio 2021. Gli orari di inizio sono divisi tra le 18:55 CET e le 21:00 CET, come nella fase a gironi.

12.29 - Le teste di serie, tra cui il Milan, giocheranno la sfida di andata in trasferta e il match di ritorno in casa.

12.23 - Come funziona il sorteggio? Le squadre verranno suddivise in due urne, con le 12 vincenti dei gironi e le quattro migliori terze dei gironi di UEFA Champions League designate come teste di serie.

12.10 - Queste invece sono le non teste di serie: *Dinamo Kiev, *Krasnodar, *Olympiakos, *Salisburgo, Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Tel Aviv, Royal Antwerp, Wolfsberger e Stella Rossa. (*Retrocesse dalla UEFA Champions League)

12.01 - Ecco le teste di serie: *Ajax, *Club Brugge, *Manchester United, *Shakhtar Donetsk, Roma, Arsenal, Leverkusen, Rangers, PSV, Napoli, Leicester, MILAN, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagabria e Hoffenheim. (*Retrocesse dalla UEFA Champions League)

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Nyon dove alle 13 è in programma il sorteggio dei sedicesimi di Europa League. Il Milan di Stefano Pioli ha superato la fase a gironi come prima classifica del gruppo H e quindi sarà testa di serie. Restate con noi per scoprire la prossima avversaria dei rossoneri in Europa!!!