LIVE MN - Europa League, Sparta Praga-Milan (0-1) - Vittoria e primo posto

Vittoria e primo posto nel girone. Missione compiuta per il Milan, che supera 1-0 lo Sparta Praga (gol di Hauge nel primo tempo) e scavalca il Lille, sconfitto in Scozia, in testa al Gruppo H. Pioli manda in campo una formazione imbottita di seconde linee, ma la squadra risponde bene giocando un'ottima partita. L'unico rischio al 93esimo, ma Tatarusanu si supera respingendo la conclusione di Karlsson e salvando il risultato. Ora testa al campionato, l'Europa League ricomincerà nel 2021.

95' Fischio finale: il Milan vince 1-0 grazie al gol di Hauge nel primo tempo.

93' Palla-gol per lo Sparta Praga! Tatarusanu salva tutto su Karlsson lanciato a rete. Che brividi!

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Cambio per il Milan: esce Hauge, entra Brahim Diaz.

88' Il Milan spreca una clamorosa occasione. Hauge ha tutto lo spazio per prendere la mira e calciare, ma lo fa male: tiro debole e centrale, blocca Heka.

87' Corner per il Milan: cross in mezzo, la retroguardia dello Sparta riesce ad allontanare la minaccia.

85' Ammonizione per Samu Castillejo.

82' Sostituzione per lo Sparta Praga: l'altro Krejci prende il posto di Sacek.

80' Ancora lo Sparta, stavolta con Julis: conclusione con il mancina ma fuori misura. Rinvio dal fondo per il Milan.

79' Lo Sparta Praga ci prova con Krejci: conclusione da fuori e pallone alto sopra òa traversa.

78' Cambio per il Milan: esce Maldini, in campo Kessié.

77' Sparta Praga in dieci uomini: rosso diretto per Plechaty dopo un brutto fallo su Leao. Ammonito anche Heka per poteste.

74' Match ancora aperto a Praga. C'è stanchezza in campo.

68' Cambio anche per il Milan: Leao prende il posto di Colombo.

67' Calcio d'angolo per lo Sparta: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

66' Doppia sostituzione per lo Sparta Praga: fuori Plavsic e Minchev, entrano Karlsson e Julis.

58' Ripartenza del Milan che va al tiro con Castillejo: Heka blocca senza problemi.

57' Calcio d'angolo per lo Sparta: cross in mezzo, Tatarusanu esce e fa suo il pallone.

56' Grande occasione per lo Sparta Praga. Krejci sfrutta un rimpallo favorevole per presentarsi solo davanti a Tatarusanu, ma il portiere rossonero è bravo a intercettare la conclusione ravvicinata.

51' Hauge ci prova col destro a giro ma colpisce male: nessun problema per Heka.

49' Ammonito Daniel Maldini.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Sparta Praga.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi.

Milan in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo. Decide, per il momento, la rete, o meglio, la prodezza di Hauge, che al 23esimo la sblocca a modo suo: dribbling secco, incursione in area e piattone all'angolino. Ottima la prestazione dei rossoneri, pericolosi anche in apertura con Dalot e al minuto 41 con Castillejo (in entrambe le occasioni Heka non si lascia superare).

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' Cambio per lo Sparta Praga: Krejci prende il posto di Karabec.

43' Cartellino giallo per Polidar.

41' Palla-gol per il Milan. Castillejo sfonda in area dalla destra, si presunta a tu per tu con Heka ma non riesce a superarlo. Si salva lo Sparta.

35' Cartellino giallo per Krunic.

34' Hauge tenta l'uno contro uno nell'area dello Sparta e viene steso dal suo diretto avversario: l'arbitro lascia correre.

30' Corner per il Milan: pallone in area e colpo di testa di Colombo, che non inquadra la porta.

28' Angolo per lo Sparta Praga: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

23' GOL GOL GOOOLLL!!! PRODEZZA DI HAUGE!!! Il norvegese prende palla sulla sinistra, salta un avversario, entra in area e la piazza con il destro.

17' Altro corner per lo Sparta: pallone dentro, ma il Milan in qualche modo riesce a spazzare.

15' Ammonizione per Sacek.

14' Calcio d'angolo per lo Sparta Praga: Polidar prova l'incursione in area, ma il suo tentativo viene respinto dalla difesa rossonera.

10' Corner per il Milan: cross di Tonali ma pallone irraggiungibile per tutti. Rinvio dal fondo per i padroni di casa.

9' Angolo per il Milan: traversone dentro, lo Sparta si rifugia di nuovo in angolo.

8' Lo Sparta ci prova con Polidar, ma la sua girata è debole e centrale: nessun problema per Tatarusanu.

7' Corner per lo Sparta: pallone in area, Maldini spazza via.

4' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera a difesa dello Sparta Praga.

3' Prima occasione per il Milan. Cross di Castillejo dalla destra e pallone in area per Dalot, che controlla e calcia sul primo palo: Heka riesce a deviare.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Prima dell'inizio, un minuto di silenzio proprio in ricordo di Pablito.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Milan in maglia bianca e con il lutto al braccio per la scomparsa di Paolo Rossi.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a Praga. I rossoneri affrontano lo Sparta nella sesta e ultima gara del Gruppo H di Europa League. La squadra di Pioli, che ha già staccato il pass per i sedicesimi della competizione, può ancora agguantare il primo posto nel girone, ma deve vincere stasera e sperare che il Lille non faccia lo stesso con il Celtic. Vedremo. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, quindi restate con noi per essere sempre aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

SPARTA PRAGA: Heka; Vitik, Plechaty, Lischka; Wiesner, Sacek, Soucek, Karabec, Polidar; Minchev, Plavsic. A disp.: Nita, Holec, Moberg-Karlsson, Krejci I, Hanousek, Travnik, Vindheim, Krejci II, Julis, Gabriel, Rynes. All.: Kotal.

MILAN: Tatarusanu; Conti, Kalulu, Duarte, Dalot; Krunic, Tonali; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo. A disp.: Moleri, A. Donnarumma, Calabria, Rebic, Leao, Hernandez, Diaz, Musacchio, Gabbia, Kessie, Mionic. All.: Pioli.