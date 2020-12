LIVE MN - Femminile, Fiorentina-Milan 0-1: vittoria importantissima per le rossonere

FINE SECONDO TEMPO - Importantissima vittoria delle rossonere di Maurizio Ganz che trovano la 'vendetta sportiva' sulla Viola dopo che la scorsa stagione l'agoritmo aveva condannato il Milan a rinunciare alla Champions League, competizione a cui si erano invece qualificate le toscane. Successo importante per il Milan che aggancia la Juventus momentaneamente al primo posto e impegnata tra pochi minuti contro il Napoli. Le rossonere trovano la vittoria grazie al gol di Spinelli nel primo tempo e poi gestiscono il vantaggio grazie ad un possesso palla prolungato e alla buona tenuta della difesa. La prossima settimana Giacinti e compagne troveranno il Sassuolo sul loro cammino, autentica sorpresa del campionato. Milannews.it vi ringrazia per aver seguito con noi il match e vi augura un buon weekend.

90' 3 minuti di recupero

90' Punizione di Tucceri dalla trequarti sinistra sul primo palo. respinge la difesa viola in angolo

88' Bella conclusione da fuori area di Grimshaw che finisce di poco a lato

86' Cambio per il Milan: esce Dowie ed entra Salvatori-Rinaldi

84' Vigilucci serve Sabatino in profondità ma la 9 viola è in fuorigioco

82' Recupero palla di Maura che serve Giacinti. Il capitano dribbla al limite dell'area e calcia in porta debolmente. Bell'occasione per le rossonere

80' Ultimi dieci minuti di match. Le rossonere gestiscono il vantaggio e le avanzate offensiva della fiorentina grazie all'ottima prestazione della retroguardia

77' Spiovente di Mascarello per Sabatino. Korenciova controlla il pallone con lo sguardo che scivola sul fondo

74' Terzo cambio per la Fiorentina: esce Neto ed entra Middag

73' Primo cambio per il Milan: esce Boquete ed entra Mauri

72' Dowie serve Giacinti in profondità che dai 25 metri prova la conclusione. Palla alta sopra la traversa

70' Angolo per la Fiorentina. Brava e pronta la retroguardia rossonera a respingere

68' Azione travolgente di Bergamaschi che percorre tutta la fascia, entra in area ma al momento del tiro viene chiusa da Tortelli

67' Ottimo taglio di Sabatino dentro l'area che gira verso la porta ma trova l'ottima e pronta uscita di Korenciova

64' Bel cross di Tucceri per Dowie che fa una sponda per Giacinti ma la retroguardia viola è brava a anticipare l'attaccante rossonera

61' Fallo di Boquete su Clelland a centrocampo. Giallo per il numero 87 rossonero

58' Bell'imbucata di Bergamaschi per Giacinti che tutta sola davanti alla porta spara tra le braccia del portiere. La posizione del numero 9 rossonero era in fuorigioco

55' Dal calcio d'angolo battuto dalle rossonere episodio dubbio. La palla, battuta direttamente verso la porta, dà l'illusione del gol ma l'arbitro non assegna la rete poichè la palla non è entrata del tutto

53' Punizione di Tucceri dai 30 metri verso la porta. Brava il portiere Viola a respingere in calcio d'angolo

52' Brutto intervento di Breitner su Giacinti. Prima ammonizione della gara per la 6 viola

50' Prima azione della ripresa con la Fiorentina che tenta la conclusione con Neto dopo la respinta della difesa rossonera. L'arbitro fischia fuorigioco per posizione irregolare di Clelland

47' Bella azione di Spinelli che entra in area ma trova l'opposizione della retroguardia viola

46' Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Clelland e Vigilucci escono Piemonte e Zanoli

45' Al via il secondo tempo della sfida tra Fiorentina e Milan.

FINE PRIMO TEMPO - Duplice fischio con le rossonere in vantaggio grazie al gran gol di Spinelli. Partita combattuta tra le due formazioni con la squadra di Ganz brava a trovare il vantaggio nei primi minuti di gioco e a gestire il match con fasi di possesso prolungato. Appuntamento tra 15 minuti per la ripresa.

45' 1 minuto di recupero

44' Fuorigioco di Sabatino su tentativo di passaggio di Piemonte

42' Calcio d'angolo per il Milan con Bergamaschi che si guadagna il corner dopo una bella azione offensiva

40' Fase di possesso palla prolungato per il Milan che gestisce il vantaggio dopo le avanzate viola.

34' Fallo a centrocampo di Thogersen su Giacinti. Punizione di Tucceri sempre per Spinelli che stacca di testa ma trova la respinta del portiere

30' - Ottima coordinazione di Giacinti che al volo tenta la girata da fuori area. Palla alta sopra la traversa

28' Dowie tenta il tiro ma trova la deviazione in calcio d'angolo della retroguardia viola. Milan che negli ultimi minuti ha faticato ad uscire dalla propria metà campo.

26' Altra azione pericolosa della Fiorentina con Bonetti che, sola davanti alla porta, trova l'opposizione di Grimshaw che spedisce il pallone in calcio d'angolo

23' Azione interessante della Fiorentina con Mascarello che trova Zanoli con un bel cambio campo. L'esterno viola entra in area ma fatica a servire Sabatino. La retroguardia rossonera controlla

21' Fase di gestione del match ora per le rossonere che controllano il vantaggio

17' Occasione per la Fiorentina. Sabatino, ex della gara, riceve un pallone in area da un rimpallo ma la sua girata finisce sul fondo

16' Azione intricata e avvlogente della Fiorentina con Bonetti ma la retroguardia rossonera riesce ad allontanare

14' Cross dalla destra di Grimshaw per Dowie che nello stacco di testa commette fallo in attacc0

12' Ottimo inizio del Milan che in queste prime battute del match ha mostrato grande condizione atletica

9' GOOL DEL MILAN! Punizione dalla trequarti di Tucceri che con un lob perfetto trova l'inserimento di Spinelli che, al volo di destro, trova il gol dello 0-1.

8' Calcio d'angolo battuto dalla Tucceri sul secondo palo ma la palla non è intercettata da nessuna giocatrice in area. Nulla di fatto per il Milan

7' Primo calcio d'angolo per il Milan guadagnato da una buona avanzata di Grimshaw

3' Grande possesso palla per entrambe le formazioni che sono nella fase di studio del match

1' Al via la sfida tra Fiorentina e Milan

Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3) – Ohrstrom (K), Thogersen, Arnth, Tortelli, Zanoli; Neto, Breitner, Mascarello; Piemonte; Sabatino, Bonetti

A disp.: Cordia, Adami, Vigilucci, Middag, Ripamonti, Quinn, Forcinella, Baldi, Clelland

All.: Antonio Cincotta



MILAN (3-5-2) – Korenciova, Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri Cimini; Dowie, Giacinti (K)

A disp.: Piazza, Rask, Rizza, Conc, Salvatori Rinaldi, Longo, Vitale, Mauri, Simic

All.: Maurizio Ganz

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Milan, match valido per il nono turno del campionato di Serie A Femminile. La partita tra le rossonere e le viola è una delle gare più attese tra Giacinti e compagne sopratutto in virtù del fatto che nello scorso campionato questa sfida non si giocò e sarebbe potuta essere valida ai fini della qualificazione in Champions League. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di gara, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi!