LIVE MN - Femminile, Fiorentina-Milan (0-2): Thomas raddoppia!

22' Prova a reagire la Fiorentina, il Milan difende con attenzione.

19' GGOOOOLLLL DEL MILAN! THOMAS! Raddoppio delle rossonere super meritate, ancora con un cross dalla destra: la palla arriva a Thomas che controlla e di destro incrocia. Nulla da fare per Schrofenegger, secondo gol del Milan!

18' Milan vicino al raddoppio con Bergamaschi, servita ottimamente da Asllani in area: Schrofenegger nega il gol al Milan con un grande intervento in tuffo.

16' Angolo di Mascarello che trova Bergamaschi sul primo palo, il colpo di testa della numero 7 esce di poco.

14' Chiusura fondamentale in area di Fusetti che blocca una conclusione a botta sicura.

13' Ammonita Breitner per un fallo su Asllani.

12' GOOOOLLL DEL MILAN! MARTINA PIEMONTE! Gran gol della numero 18, bravissima a stoppare in un fazzoletto un cross dalla trequarti e fulminare poi in area piccola il portiere in uscita. Milan in vantaggio meritatamente!

11' Ancora Thomas in mostra, altra azione personale sulla destra: il cross in mezzo però non è preciso e non trova Bergamaschi.

9' Altra azione pericolosa di Thomas sulla destra, con la numero 19 che serve Asllani in area: la numero 9 si sposta la palla sul sinistro e tira, conclusione deviata in angolo da un difensore. Nulla di fatto infine sul corner.

7' Thomas recupera palla in area e ne salta due in dribbling. Sgambettata in modo evidente, l'arbitro non concede calcio di rigore e lascia correre.

3' Primo tiro per il MIlan, fa tutto Piemonte: stop al limite e girata di sinistro, troppo debole per impensierire il portiere.

1' Fischio d'inizio, primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno l'ingresso in campo. Maglia viola per la Fiorentina, divisa bianca da trasferta per il Milan.

Dopo il rocambolesco e deludente pareggio contro il Como nell'ultima giornata, il Milan Femminile di Ganz può riscattarsi quest'oggi in trasferta contro la Fiorentina. Rimanete con noi e la nostra diretta testuale per non perdervi nulla di questa sfida di Serie A Femminile.

LE FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Schrofenegger; Erzen, Tortelli, Breitner, Cafferata; Boquete, Parisi; Mijatovic, Johannsdottir, Monnecchi; Longo. A disp.: Russo, Severino, Jackman, Menta, Giacobbo, Vitale, Sabatino, Kajan, Agard. All. Panico.

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Arnadottir, Mesjasz, Fusetti, Thrige; Mascarello, Grimshaw; Thomas, Asllani, Bergamaschi; Piemonte. A disp.: Babb, Vigilucci, Renzotti, K. Dubcova, Guagni, Soffia, M. Dubcova, Fedele, Carage. All. Ganz.