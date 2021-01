LIVE MN - Femminile, Florentia-Milan (1-2) - Miracolo di Korenciova!

82' MIRACOLO DI KORENCIOVA! L'estremo portiere rossonero si supera su un tiro da pochi passi di Cantore. Corner Florenzia.

80' Azione personale di Dowie, che arriva a tu per tu con Friedli, ma commette fallo.

74' Girata di Giacinti, appena rientra in campo dopo una pallonata in faccia, ma la conclusione è centrale.

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! GIACINTIIIIIII! Errore della Florentia in fase di impostazione, Mauri capisce tutto e serve Valentina Giacinti tutta sola in mezzo all'area di rigore che deve solo spingere la palla in porta. Rossonere in vantaggio!

62' Rizza per Bergamaschi, Mauri per Grimshow: doppio cambio per il Milan.

62' Tiro di Grimshow dal limite dell'area, ma la conclusione è troppo debole per impensierire Friedli.

55' Cross di Bergamaschi per la testa di Dowie, che molto probabilmente non si aspettava l'uscita a vuoto di Friedli, e a porta vuota mette alto.

54' Ripartenza del Milan con Boquete, che mette Giacinti a tu per tu con Friedli. L'estremo difensore della Florentia ipnotizza l'attaccante rossonera.

53' Conclusione di Bergamaschi dal limite dell'area a cercare il sette, ma la palla sorvola la traversa.

49' Punizione per il Milan: le rossonere recriminano per un calcio di rigore.

45' Inizia il secondo tempo. Palla al Milan.

Terminano in pareggio i primi quarantacinque minuti tra Milan e Florentia San Gimiliano. Rossonere che hanno sempre mantenuto i ritmi alti creando diverse occasioni. Florentia che difende e riparte bene.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' Corner per il Milan! Boquete colpisce il palo direttamente dalla bandierina.

41' Disattenzione difensiva del Milan, ma Korenciova salva tutto.

36' PAREGGIO FLORENTIA! Anghileri a tu per tu con Korenciova non sbaglia e realizza la rete dell'1-1.

31' Ripartenza del Milan con Grimshow, che serve Bergaschi. L'esterno rossonero tenta il tiro, ma Friedli è attenta e para.

28' Grandissimo tiro di Dowie dalla distanza: ottima risposta di Friedli, che smanaccia in corner.

26' Vero Boquete raccoglie un pallone al limite dell'area piccola e prova il tiro al volo, ma spara alto sopra la traversa.

19' Discesa sulla destra di Bergamaschi, ma il cross è impreciso.

17' Secondo corner per il Milan: cross in area, ma la difesa della Florenzia spazza via.

15' Ottima azione del Milan incominciata da Vero Boquete e che termina con un tiro smorzato di Valentina Bergamaschi

13' Tiro dalla lunga distanza di Valentina Giacinti. Ma la palla vola alta sopra la traversa.

11' Attacca ancora la Florentia: calcio d'angolo per la squadra di casa.

9' Punizione per la Florentia. Colpo di testa di Martinovic e palla che esce fuori.

4' GOOOOOOOOOOL! Valentina Giacinti realizza la rete del vantaggio a pochi passi dalla porta. 1-0!

3' Primo corner della gara per il Milan.

1' Si parte! Primo pallone per la squadra di casa.

Le formazioni ufficiali:

Florentia: Friedli, Bursi, Dongus, Rodella, Boglioni, Bardin, Anghileri, Re, Martinovic, Cantore, Pugnali.

Milan: Korenciova, Spinelli, Fusetti, Agard, Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Tucceri Cimini, Dowie, Giacinti.

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti al live testuale del match tra Florentia San Gimignano e Milan, valido per il dodicesimo turno del campionato di Serie A femminile. Le rossonere arrivano da una buona vittoria di misura contro l'Hellas Verona. Sarà una sfida complicata e tutta da vivere, sfida che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.