LIVE MN - Femminile, Hellas Verona-Milan (0-1) - Dowie, un ritorno al gol che vale i tre punti

Non una delle migliori partite, ma il Milan di Maurizio Ganz riesce a portare a casa i tre punti contro l'Hellas Verona. Dopo lo stop in Supercoppa contro la Fiorentina, le rossonere rispondono e tornano a vincere - di misura - grazie al gol di Dowie, portandosi a quota 30 punti al pari della Juve, anche se con una partita in più. Hellas Verona mai pericoloso nel corso dei novanta minuti, grazie anche ad un ottima prova difensiva della rossonere.

94' Finisce qui. Il Milan vince 1-0 contro l'Hellas Verona.

90' Quattro minuti di recupero.

88' Ammonita Santi.

85' Altro cambio per il Milan: Rizza per Bergamaschi e Rinaldi per Boquete.

82' Tiro di Grimshaw dalla distanza. Durante blocca in due tempi.

80' OCCASIONE MILAN! Tiro cross di Giacinti che sbatte sulla traversa. L'azione continua con Mauri che non riesce a impattare il pallone e Durante smanaccia via.

77' Cambio anche per il Milan: esce Tucceri, entra Mauri.

72' Cambio per il Verona: fuori Bragonzi, dentro Susanna.

71' Tiro di Tucceri dalla lunghissima distanza, palla che sorvola la traversa.

69' OCCASIONE MILAN! Ottimo scambio tra Grimshaw e Jane, con la numero 11 che si ritrova a tu per tu con Durante e si fa ipnotizzare.

64' Ancora Milan in attacco: Laura Agard da buona posizione spara alto.

63' Tiro di Vitale, palla deviata e corner.

62' Cambio per il Milan: fuori Simic e Dowie, dentro Conc e Grimshaw.

60' Pericolo per il Milan. Lanciata in campo aperto, Jelencic serve Bragonzi, che davanti a Korenciova, non stoppa il pallone.

58' Ammonita Valentina Giacinti per simulazione.

56' Tiro di Dowie dal limite dell'area. Palla che supera la traversa.

53' Trattenuta di Santi su Bergamaschi, l'arbitro estrae il giallo,

50' Errore della difesa rossonera con il Verona che si trova in superiorità numerica, ma Korenciova capisce le intenzioni di Nichele e ferma l'azione.

47' Vitale stende Nichele. Punizione da buona posizione per il Verona.

45' Inizia il secondo tempo. Palla al Milan.

Ottimi i primi quarantacinque minuti delle rossonere, che forse meritavano anche qualcosa di più dell'1-0. Bene Dowie, che trova il gol dopo oltre due mesi, e Tucceri. Hellas Verona chiuso nella propria metà campo, con Korenciova spettatrice non pagante del match. Le rossonere, dunque, stanno rispondendo bene alla sconfitta in Supercoppa.

45' Fine primo tempo.

42' Milan che gestisce il pallone. Hellas Verona non pervenuto.

38' Meneghini salva l'Hellas. Bergamaschi si fa tutto il campo palla al piede e serve Giacinti in profondità. L'intervento del difensore del Verona, però, è fondamentale.

34' Tiro di Tucceri da posizione defilata, Durante spedisce in angolo.

33' Ripartenza del Milan con la velocità di Bergamaschi, che cerca Tucceri sul secondo palo. Ledri mette in corner.

27' Milan che rallenta i ritmi e tiene il pallino del gioco in mano.

23' GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOL! Cross sempre di Tucceri dalla sinistra per la testa di Dowie, che non sbaglia. Rossonere in vantaggio! 1-0!

21' Tiro di Jane da fuori area deviato: è corner.

20' Bergamaschi vede Giacinti in area di rigore. Girata della numero 9 rossonera che non prende la porta.

18' Cross di Tucceri dalla sinistra che diventa un tiro, ma la palla esce fuori.

12' Le rossonere fanno la partita, il Verona si difende bene.

9' Grande occasione per il Milan. Rimpallo in area di rigore e palla che arriva a Bergamaschi, ma il tiro non è dei migliori.

5' Primo squillo delle rossonere. Ci prova Simic da fuori, tiro distante dallo specchio della porta.

3' Palleggio lento del Verona, ottima pressione delle rossonere.

1' Tutto pronto, si comincia! Primo pallone per il Verona.

Formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (4-4-2): Durante; Ledri, Solow, Meneghini, Sardu; Bragonzi, Jelencic, Nichele, Motta; Santi, Ambrosi. All. Pachera.

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Simic, Jane, Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie. All. Ganz

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Sinergy Stadium. Il Milan sfida l'Hellas Verona in un match valido per l'undicesimo turno del campionato di Serie A femminile. Nonostante la brutta sconfitta contro la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa, le rossonere allenate da Mister Maurizio Ganz sono pronte a rispondere subito presenti. Come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale, il match. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento della partita.