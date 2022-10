LIVE MN - Femminile, Inter-Milan (4-0): sconfitta pesante per Ganz

Dopo tre successi consecutivi, il Milan Femminile torna alla sconfitta nella partita meno indicata da perdere. L'Inter domina in lungo e largo per oltre 90 minuti, mettendo in continua pressione le rossonere che non hanno saputo resistere alla offensive nerazzurre, che chiudono il match realizzando ben quattro gol.

94' Finisce qui.

93' Calcia Piemonte da buona posizione, conclusione fuori.

90' Quattro minuti di recupero.

84' Cambio nel Milan: fuori Thomas, dentro Dubcová.

82' Destro di Adami dalla lunghissima distanza, conclusione alle stelle.

79' Cambio nel Milan: fuori Tucceri Cimini, dentro Soffia.

72' Punizione da buona posizione per l'Inter, ma Bonetti mette alto sopra la traversa.

62' Doppio cambio nel Milan: fuori Dubcova e Bergamaschi, dentro Thrige e Piemonte.

59' Ci prova Grimshaw dalla distanza, palla fuori.

54' Gol dell'Inter. Cross di Chawinga, Polli deve solo spingere in porta il pallone. 4-0.

45' Si riparte.

Quarantacinque minuti a senso unico tra Inter e Milan. Le nerazzurre sono troppo per la squadra di Ganz, che hanno anche le occasioni per segnare, ma prima Durante e poi la traversa dicono no alle rossonere.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

42' Tris dell'Inter. Chawinga accelera sulla sinistra, cross in mezzo e Mesjasz butta nella sua porta il pallone. 3-0.

40' Milan totalmente in balia dell'Inter.

34' Gol dell'Inter. Brutta uscita di Giuliani che sbaglia il tempismo, Chawinga ne approfitta e a porta vuota realizza la rete del raddoppio.

32' Risponde l'Inter. Mihashi calcia di prima intenzione da fuori area, palla che sfiora la traversa.

31' TRAVERSA! Sullo sviluppo di un corner, Grimshaw colpisce incredibilmente la traversa.

25' Spinge il Milan, a caccia del gol del pareggio.

17' Grande occasione Milan. Fusetti anticipa Chawinga, lancia Thomas che a tu per tu con Durante si fa ipnotizzare.

10' Gol dell'Inter. Karchouni va dalla bandierina, Van der Gragt svetta di testa e insacca. 1-0 per le nerazzurre.

6' Mesjasz atterra Chawinga, giallo per la rossonera.

3' Accelerazione di Thomas sulla sinistra ma trova Van der Gragt. Primo corner del match per le rossonere.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale del primo derby di Milano stagione: Inter-Milan. Sfida d'alta classifica, con le rossoneri ospiti della capolista di questo campionato. Non è stato un inizio facile per la squadra di Ganz, che dopo due sconfitte nelle prime due giornate ha svoltato. Le rossonere arrivano da tre vittorie consecutive e daranno battaglia ad una delle migliori Inter degli ultimi anni. Rimanete con noi per non perdervi le emozioni di questo big match!

Formazioni ufficiali:

Inter (4-3-3): Durante; Sønstevold, Van der Gragt, Robustellini, Alborghetti; Mihashi, Simonetti, Karchouni; Chawinga, Ajara Njoya, Polli. All. Guarino

Milan (3-5-2): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Bergamaschi, Grimshaw, Adani, Dubcova, Tucceri Cimini; Thomas, Asllani. All. Ganz.