LIVE MN - Femminile, Lazio-Milan (1-8) - Goleada delle rossonere: Poker di Giacinti, doppietta di Thomas, a segno anche Boquete e Cortesi

Clamoroso a Roma: il Milan distrugge 8-1 a Roma. Una partita senza storia, dal primo all’ultimo minuto. Thomas sblocca il match, Giacinti realizza un poker, ancora Thomas, poi Boquete e infine Cortesi, che realizza la prima rete in Serie A all'esordio assoluto.

94' Finisce qui, il Milan batte la Lazio 8-1.

90' Quattro minuti di recupero.

86' GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOL! Cortesi, all'esordio in A, realizza la rete dell'1-8: punizione perfetta che termina alle spalle di Ohrstrom

78' Gol della Lazio. Rete della bandiera per la Lazio: Martin realizza l'1-7.

75' Cambio nel Milan: dentro Cortesi, fuori Boquete.

68' GOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! E sono 7! Un rimpallo favorisce Boquete, che da ottima posizione lascia partire il tiro e non sbaglia!

58' Cambio nel Milan: fuori Bergamaschi e Giacinti, dentro Longo e Rizza.

57' GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOL! Cross di Adami per Giacinti, che di destro non sbaglia e realizza la rete del 6-0. Poker per il capitano rossonero.

54' GOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOL! Pallone con il contagiri di Vero Boquete per Thomas, che a tu per tu con Ohrstrom non sbaglia e realizza una doppietta. 5-0!

49' Ci prova Di Giammarino, ma la conclusione termina altissima.

45' Inizia la ripresa! Cambio nel Milan: fuori Codina, dentro Arnadottir.

Primi quarantacinque minuti a senso unico delle rossonere. Poco da dire, Lazio che non è entrata in partita e le ragazze allenate da mister Ganz ne hanno approfittato realizzando ben quattro gol in un tempo: tre reti siglate da Giacinti, una da Thomas.

47' Fine primo tempo. Rossonere a valanga sulla Lazio.

45' Due minuti di recupero.

41' Ancora Bergamaschi, ma la conclusione termina fuori di molto.

36' Ci prova Bergamaschi da lontanissimo: palla altissima.

32' GOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL!! Bergamaschi sulla sinistra arriva sul fondo, trova Giacinti in area di rigore e di mancino realizza la rete della sua personale tripletta. 4-0 alla mezz'ora di gioco!

30' GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! Thomas corre sulla destra, serve Giacinti in mezzo all'area e non sbaglia. 3-0 e doppietta per il capitano delle rossonere!

25' Cooling break per le due squadre.

20' Ci prova Bergamaschi dalla lunga distanza, ma la conclusione termina fuori alla destra della porta difesa da Ohrstrom.

14' Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'11 settembre 2001.

13' DOPPIA OCCASIONE MILAN! Jane serve Thomas lanciata in porta, Ohrstrom è miracolosa ma la palla arriva a Giacinti che va subito alla conclusione ma sbaglia incredibilmente a porta sguarnita.

11' GOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! Adami lancia Giacinti, che si trova a tu per tu con Ohrstrom e non sbaglia. 2-0!

10' Grandissima giocata di Giacinti sulla linea di fondo e poi cross in mezzo, ma non ci arriva nessuno.

7' Ci prova Martin dalla lunghissima distanza: palla che termina fuori di molto.

5' GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! Passaggio illuminante di Boquete dal limite dell'area per l'inserimento di Thomas, che stoppa la palla e di mancino realizza la rete del momentaneo vantaggio rossonero.

4' Discesa di Thomas sulla destra, cross per Giacinti ma Thomsen blocca la conclusione dell'attaccante rossonera.

3' Primo corner della gara per il Milan, ma la difesa biancoceleste spazza via la minaccia.

2' Cross di Thomas, colpo di testa di Boquete: palla fuori.

1' Si parte!

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Ohrstrom, Gambarotta, Foerdos, Thomsen, Heroum, Castiello, Mastrantonio, Cuschieri, Pittaccio, Martin, Andersen. A disposizione: Guidi, Savini, Pezzotti, Mattei, Berarducci, Falloni, Di Giammarino, Labate, Visentin. All. Carolina Morace

MILAN (3-4-3): Korenciova, Fusetti, Agard, Codina, Andersen, Jane, Adami, Bergamaschi, Thomas, Giacinti, Boquete. A disposizione: Giuliani, Arnadottir, Grimshaw, Rizza, Morleo, Longo, Tucceri, Miotto, Cortesi. All.: Ganz

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Milan, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A Femminile. Dopo la vittorie nelle prime due giornate, le rossonere non vogliono fermarsi e fare tre su tre proprio contro le biancocelesti allenate dell'ex allenatore del Milan, Carolina Morace. Come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.