LIVE MN - Femminile, Milan-Como (3-3): fine partita. Le rossonere perdono clamorosamente punti preziosi

93' PAREGGIO DEL COMO! Fallo di Bergamaschi in area e nessun dubbio: calcio di rigore per il Como! Sul dischetto va Rizzon, con il suo tiro che viene primo respinto da Giuliani e poi ribattuto in rete dalla stessa calciatrice per il clamoroso 3-3-

90' 5 minuti di recupero.

88' Chiede un calcio di rigore il Como con Beccari, ma la simulazione della 9 è nettissima, dato che è lei a trascinarsi verso il piede di Dubcova e a lasciarsi cadere ancor prima del contatto: cartellino giallo per lei.

75' Partita che sembrava in ghiaccio riaperta da due errori grossolani di Tucceri Cimini e Giuliani, Milan ora in apprensione.

74' GOL DEL COMO! Uscita a metà di Giuliani su una palla lentissima che arrivava da centrocampo, Beccari di testa beffa l'estremo difensore rossonero.

72' Tucceri Cimini sbaglia il rigore, conclusione pessima del numero 27 rossonero che non trova neanche lo specchio della porta.

71' Rigore per il Milan per un tocco di mano, dubbio, in area di rigore. Il braccio del difensore era attaccato al corpo.

70' Cambio per il Milan: esce Adami, entra Dubcova.

69' Ritmi un po' più bassi, il Milan tenta di controllare la gara.

61' Punizione a due per il Milan in area di rigore, la conclusione di Asllani è quanto più di lontano possibile da un tiro che possa impensierire Korenciova. La palla si spegne mesta e lenta sul fondo.

55' GOL DEL MILAN! Laura Fusetti di testa! Calcio d'angolo di Mascarello tagliato, Fusetti si inserisce bene e di testa anticipa tutti! All'undicesimo corner arriva il gol! 3-1 Milan.

52' Scatenata Thomas, recupera palla in area, ne salta due ma infine viene murata al momento del tiro.

50' Schema del Milan su punizione, Asllani serve Tucceri Cimini che dal limite tira però male. Facile per Korenciova.

48' Milan vicino al terzo gol. Solito grande corner di Tucceri Cimini, di testa Mesjasz sfiora il palo.

47' Conclusione dal limite di Beccari, tiro strozzato facile per Giuliani.

46' Al via la ripresa. Palla al Como.

Nessun cambio durante l'intervallo.

46' Martina Piemonte tutta sola in area prova un'inutile sombrero e perde palla invece di andare ad una facile conclusione a rete. Finisce qui la prima frazione del gioco.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

40' GOL DEL COMO! Accorciano le distanze gli ospiti al primo tiro in porta. Cross dal fondo, in area arriva Karlenas a rimorchio che di sinistro fa traversa-gol. Si riapre il match, 2-1.

38' Ammonita Tucceri Cimini per una trattenuta.

31' Ammonita Mascarello per un intervento in ritardo.

30' Palo del Milan! Punizione chirurgica di Tucceri Cimini che con il suo sinistro telecomandato calcia benissimo, ma trova il montante della porta difesa da Korenciova. Gran calcio della rossonera.

22' GOL DEL MILAN! Doppietta di Thomas, che parte da metà campo dopo un fuorigioco sbagliato da parte della retroguardia del Como, si presenta a tu per tu con Korenciova e di piattone la piazza in rete. 2-0 Milan!

16' Milan molto pericoloso sui corner grazie alle battute di Tucceri Cimini: la difesa del Como allontana a fatica dopo un'uscita a vuoto del portiere.

14' Milan vicino al raddoppio con Thomas, brava Korenciova in uscita a chiudere sull'attaccante rossonero.

10' GOL DEL MILAN! Thomas porta le rossonere in vantaggio! Dopo una rimessa laterale in zona d'attacco la palla finisce al limite dell'area, batti e ribatti e la numero 19 è bravissima a farsi trovare pronta, piazzandola di piattone dal limite. Milan in vantaggio, 1-0!

9' Bel corner del Milan, Thomas prova a staccare ma la difesa allontana di nuovo in angolo.

7' Altro contropiede pericoloso Como, questa volta l'apertura per Pavan non è precisa: l'esterno del Como crossa dal fondo ma la palla finisce direttamente fuori. Non messa bene la retroguardia rossonera.

4' Fase un po' confusa del match, nessuna delle due squadre riesce ad offrire una manovra fluida e precisa.

2' Giuliani salva tutto! Adami perde palla in uscita, contropiede veloce del Como e grande uscita di Giuliani che si precipita fuori dai pali e ferma l'attaccante avversario lanciato a rete.

2' Ci prova il Como con un lancio centrale, Kubassova però è in fuorigioco.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Milan.

- Ingresso in campo delle due squadre: divisa rossonera per il Milan, maglia bianca e blu per il Como.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta del match tra Milan e Como, valido per la nona giornata del campionato di Serie A femminile. Le rossonere di Ganz tornano al Puma House of Football dopo la brutta sconfitta con il Pomigliano per riscattarsi. Seguite il match con noi e la nostra diretta testuale.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Bergamaschi, Mascarello, Adami, Thomas; Piemonte, Asllani, Tucceri Cimini. A disp.: Babb, Fedele; Carage, Guagni, Soffia, Thrige; K. Dubcová, Vigilucci; M. Dubcová. All. Ganz.

COMO (4-3-3): Korenciova; Cecotti, Rizzon, Lipman, Borini; Hila, Karlenas, Picchi; Beccari, Kubassova, Pavan. A disp.: Carravetta, Cavicchia, Di Luzio, Bianchi, Liva, Rigaglia, Beil, Pastrenge, Beretta. All. Sebastián de la Fuente.